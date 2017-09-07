На Кипре зафиксирована дефляция второй месяц подряд

Индекс потребительских цен на Кипре в августе снизился на 0,2% по сравнению с аналогичным месяцем 2016 г., по данным Cystat. Таким образом, в стране наблюдается дефляция второй месяц подряд - в июле ее годовой темп был равен 0,7%. Во многом это произошло благодаря тому, что снижение цен на сельскохозяйственную продукцию в августе компенсировало их рост на электроэнергию и топливо.

При этом ВВП Кипра во II квартале вырос на 3,5% в годовом выражении и на 0,9% по сравнению с предыдущим кварталом, по данным Eurostat. В целом экономика еврозоны за аналогичный период выросла на 2,3% в годовом выражении. По оценкам Eurostat, инфляция в еврозоне в августе ускорилась до 1,5% по сравнению с 1,3% в июле.