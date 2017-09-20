В Госдуме предложили назначить россиянам выплаты с нефтяных доходов

Депутаты от КПРФ внесли в Думу проект закона о распределении между россиянами части доходов госбюджета от продажи нефти и других полезных ископаемых, передает «РИА Новости».

Распределять часть доходов коммунисты предлагают между официально работающими и пенсионерами. Депутаты предлагают за первый финансовый год распределить 20% нефтяных доходов федерального бюджета от платежей. За каждый последующий год предлагается распределять на 2% больше. Коммунисты считают, что правительство обязано установить порядок получения доли физическим лицом.

В документе перечислены категории лиц, имеющих право на получение такого дохода. В частности, чтобы получить свою долю, гражданин должен в текущем финансовом году проработать не менее девяти месяцев. Денежные средства предлагается выделять и пенсионерам, трудовой стаж которых не менее пяти лет.

По расчетам авторов законопроекта, в 2018 г. каждый россиян сможет получить около 10 000 руб. Правительство не одобрило документ.