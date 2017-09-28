Администрация Трампа предложила снизить налог на прибыль компаний уже до 20%

Администрация Дональда Трампа и конгрессмены-республиканцы представили детали проекта налоговой реформы, задуманной во исполнение предвыборного обещания Трампа понизить налоги для бизнеса и частных лиц. Как сообщает «Интерфакс», налог на прибыль компаний предложено сократить с 35% до 20%, а не до 15%, как говорилось в кратком проекте реформы в апреле. Детальное изложение предложений по налогам заняло девять страниц, тогда как апрельский проект уместился на одном листе, отмечает Financial Times. По оценке газеты, даже сейчас проект реформы далек от формата законопроекта, готового к внесению в конгресс, и многие предложения в нем носят спорный или необязательный характер.

По данным Tax Foundation, средняя ставка налога на прибыль для крупнейших мировых компаний составляет 22,5%. Во Франции она составляет 34%, в Австралии - 30%, в Японии - 23%, а если предложения Белого дома пройдут, ставка в США будет еще ниже.

Для американских организаций, работающих по модели pass-through, когда налог на прибыль организации выплачивается ее владельцами как частными лицами, ставка будет зафиксирована на максимальном уровне в 25%. В основном по такой модели работают различные партнерства и малый бизнес.

Также администрация предложила ввести пониженную ставку налога на репатриацию прибылей компаний из-за рубежа. Трамп неоднократно выражал намерение вернуть эти деньги в страну.

Налог в 35% на международную прибыль компаний предлагается отменить. В администрации полагают, что Соединенным Штатам следует двигаться к «территориальной» системе налогообложения, при которой компании будут платить налоги только на доходы, получаемые в США.

В сфере персонального налогообложения вместо семиступенчатой шкалы с верхней планкой 39,6%, которая действует сейчас, предлагается создать три ставки 12%, 25% и 35%. В апрельском документе говорилось о ставках 10%, 25% и 33%. Кроме того, предусматривается возможность создания четвертой ступени налогообложения, которая определила бы ставку налога для самых обеспеченных американцев, сообщает «Интерфакс».

Также предлагается отменить минимальный альтернативный налог и налог на наследство.

The Wall Street Journal считает, что из-за недостаточной подробности проекта домовладельцы не смогут оценить, как на них скажутся эти изменения. Так, там не упоминаются новые разряды налогообложения, поэтому неясно, каким налогом будет облагаться тот или иной доход. Отмечается, что налоговые вычеты за ребенка будут увеличены, однако данные о том, насколько, не приводятся.

Многие американцы с низким и средним доходом могли бы выиграть от предложения увеличить вдвое первоначальные налоговые вычеты, то есть освобождение от налогообложения дохода в размере $12 000 для одного человека и $24 000 для семейных пар. Однако отмена не облагаемого налогом минимума в $4050 может нивелировать значительную часть планируемой налоговой льготы, отмечает агентство. Сейчас с учетом не облагаемого налогом минимума и стандартного налогового вычета семейные пары с двумя детьми имеют возможность не платить налоги на первые $28 900 совместного дохода.

WSJ опасается, что обсуждение проекта реформы может перейти в перетягивание каната законодателями, лоббистами и членами администрации президента.

Предложенную реформу поддерживают топ-менеджеры крупных американских компаний, а также ритейлеры и ряд консервативных групп, отмечает «Интерфакс». Демократы эти предложения критикуют как уступку богатым. Региональные органы власти, благотворительные организации и представители рынка недвижимости сомневаются в полезности проекта.

Также остается открытым вопрос, как администрация собирается возместить потерю бюджетных доходов в результате предложенной реформы, пишет WSJ.