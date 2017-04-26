Трамп предложит конгрессу снизить корпоративный налог до 15%

Президент США Дональд Трамп предложит снизить налог для корпораций с 35% до 15% и понизить до 10% ставку налога для транснациональных компаний, которые ранее платили этот налог за рубежом, но согласятся перенести выплату налога в Америку. Как сообщает Reuters, об этих планах президента журналистам во вторник вечером сообщили высокопоставленные представители Белого дома. По словам одного из них, также Трамп предложит резко сократить - с 39,6% до 15% - налог для компаний сквозного налогообложения, в число которых входит много малых предприятий.

По мнению аналитиков, также Трамп может установить предел для персонального подоходного налога на уровне 33%, отменить налог на наследование недвижимости и альтернативный минимальный налог и сократить налогообложение среднего класса.

То, что предложит президент, не станет всеобъемлющей налоговой реформой, которую давно обсуждает Республиканская партия, отмечает агентство. В частности, пока аналитики не ждут от него предложений о том, как компенсировать потери бюджета из-за снижения налогов. То есть, если налоги будут понижены, как предлагает Трамп, это увеличит дефицит федерального бюджета на миллиарды долларов.

Предполагается, что конгрессменам предложения по снижению налогов представит министр финансов Стив Мнучин в среду во второй половине дня. Ранее он говорил, что снижение налоговых ставок компенсирует само себя, так как стимулирует ускорение роста экономики, у этой точки зрения есть и противники, напоминает Reuters.