Статья опубликована в № 4416 от 27.09.2017 под заголовком: Налоговая спешка
Президент США Дональд Трамп и республиканцы стремятся провести налоговую реформу в этом году
Но бюджетные ограничения оставляют мало возможностей для маневра
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Главным в налоговой реформе Трампа стало решение отказаться от предложения ввести налог на импорт и освободить от налогов экспортеров
Pablo Martinez Monsivais / AP
Смягчение налоговой политики стало одним из приоритетов республиканцев после неудачных попыток реформировать здравоохранение. Изначально министр финансов Стивен Мнучин надеялся представить реформу весной, а затем – к концу августа. Теперь цель – сделать это до конца года, но и она выглядит труднодостижимой, пишет WSJ. Последняя масштабная налоговая реформа была в 1986 г.
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