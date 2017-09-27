Президент США Дональд Трамп и республиканцы стремятся провести налоговую реформу в этом году

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Главным в налоговой реформе Трампа стало решение отказаться от предложения ввести налог на импорт и освободить от налогов экспортеров Pablo Martinez Monsivais / AP

Смягчение налоговой политики стало одним из приоритетов республиканцев после неудачных попыток реформировать здравоохранение. Изначально министр финансов Стивен Мнучин надеялся представить реформу весной, а затем – к концу августа. Теперь цель – сделать это до конца года, но и она выглядит труднодостижимой, пишет WSJ. Последняя масштабная налоговая реформа была в 1986 г.