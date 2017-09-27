Мировая экономика
Статья опубликована в № 4416 от 27.09.2017 под заголовком: Налоговая спешка

Президент США Дональд Трамп и республиканцы стремятся провести налоговую реформу в этом году

Но бюджетные ограничения оставляют мало возможностей для маневра

Смягчение налоговой политики стало одним из приоритетов республиканцев после неудачных попыток реформировать здравоохранение. Изначально министр финансов Стивен Мнучин надеялся представить реформу весной, а затем – к концу августа. Теперь цель – сделать это до конца года, но и она выглядит труднодостижимой, пишет WSJ. Последняя масштабная налоговая реформа была в 1986 г.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике