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Путин призвал российские регионы снижать долговую нагрузку

Президент России Владимир Путин призвал региональные власти снижать долговую нагрузку, а также улучшать ситуацию с бюджетами в регионах, передает «Интерфакс».

По его словам, регионы являются участниками программы реструктуризации бюджетных кредитов, они должны сократить коммерческую долговую нагрузку, дефицит своих бюджетов. «Те ресурсы, которые вы получаете, должны вести к оздоровлению финансов регионов. Не нужно набирать новые долги, сбрасывая полученные ресурсы на то, что вы считаете наиболее целесообразным, и опять погружаться в эту долговую яму», - заявил глава государства на заседании Госсовета по вопросам инвестполитики в регионах.

Путин поручил соответствующим ведомствам регулярно отчитываться о проведении работ по оздоровлению финансов в российских регионах.

Путин посетовал, что отдельные регионы «не спешат перекредитоваться». По его словам, имея возможность уйти на низкий процент, получить госфинансирование, эти регионы «сидят» в частных банках под большую процентную ставку. «Кому даете заработать-то? Пожалуйста, повнимательнее и как можно быстрее эту ситуацию решите», - сказал глава государства.

Президент заявил о необходимости выполнения в полном объеме обязательств, взятых в рамках программы реструктуризации бюджетных кредитов. Как он отметил, финансовая устойчивость регионов является одним из факторов их инвестпривлекательности.

Ранее правительство утвердило параметры реструктуризации обязательств регионов перед федеральным бюджетом на текущий год. Речь идет о кредитах, срок погашения которых наступает в 2018-2019 гг. и 2021-2022 гг.