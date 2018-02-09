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Путин анонсировал зачистку всего, что мешает экономике двигаться вперед

Президент Владимир Путин заявил, что что российские власти настроены провести зачистку всего, что мешает экономике двигаться вперед. Об этом глава государства заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), передает ТАСС. По словам президента, правительству понятен набор мер по развитию экономики и привлечению инвестиций.

«И правительство в целом, и Минэкономразвития, Центробанк еще поработают как следует с объединениями, с крупными предприятиями отдельными, с объединениями среднего и малого бизнеса. У нас настрой очень серьезный, решительный», - отметил российский лидер.

Помимо этого президент также заявил, что «содержательные» встречи с представителями бизнеса необходимо проводить чаще. «Надо будет это исправить», — сказал он.

31 января Путин встречался с представителями французского бизнеса. На встрече он призвал совладельца «Новатэка» Геннадия Тимченко не бояться говорить о поставках российского газа в Европу и США.