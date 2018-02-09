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Украина введет одноразовые визы стоимостью $65

Украина собирается ввести одноразовые электронные визы на 30 дней для граждан иностранных стран, не включенных в список государств миграционного риска. Стоимость такой визы будет составлять $65. Об этом в интервью изданию «Европейская правда» рассказал директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

К странам миграционного риска украинские власти относят некоторые страны Африки и Ближнего Востока (Афганистан, Бангладеш, Ливия, Нигерия и пр.). Оформление виз гражданам этих стран осуществляется через Службу безопасности Украины (СБУ).

«Параллельно уменьшается количество виз, оформляемых в аэропортах, т. е. Visa on arrival. А для стран миграционного риска остается оформление виз в посольствах, сейчас таких стран 70», — уточнил Погорельцев.

Ранее власти Украины рассматривали возможность ввести с Россией визовый режим. Однако в Киеве пришли к выводу, что это негативно повлияет на украинских граждан. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что Москва в визовых вопросах с Украиной исходит из принципа взаимности. С 1 января текущего года на Украине начала работать система биометрического контроля для граждан других стран.