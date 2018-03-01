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Минфин России не намерен наращивать заимствования

Увеличивать программу государственных заимствований в 2018 г. не планируется, сообщил министр финансов России Антон Силуанов после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Путин сказал о кратном увеличении доходов граждан, строительства жилья, поддержки пенсионеров, расходов на развитие человеческого капитала, дороги и инфраструктуру.

«Программа заимствований у нас учтена в бюджете, мы будем придерживаться бюджетного правила, которое ограничивает наши расходы, с тем, чтобы не создавать пузырей в области расходов и потом в случае снижения цен на мировых рынках их резко сокращать. Мы будем реализовывать меры макроэкономической стабильности. Мы не планируем увеличения рыночных заимствований», - сказал он.

«В первую очередь мы должны переструктурировать объем действующего бюджета на новые приоритеты - человеческий капитал, здравоохранение, образование, инфраструктуру». Все эти направления должны обеспечить более высокие темпы роста - 3,7-3,8%, о которых президент говорил в послании, подчеркнул А. Силуанов.

«Если переструктурируем наши ресурсы бюджетной системы, перенастроим налоговую систему, которая будет стимулировать экономический рост, если создадим более комфортные условия для развития бизнеса, я уверен, что сможем увеличить динамику экономического развития», - сказал он.

На 2018 г. у Минфина предусмотрено $3 млрд внешних заимствований в виде евробондов и свыше 800 млрд руб. на внутреннем рынке.