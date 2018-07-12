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Руководитель Роструда назвал возрастных работников подарком для экономики

Оставшиеся на рынке труда в результате пенсионной реформы люди старшего возраста станут серьезным ресурсом для развития экономики, заявил руководитель Роструда Всеволод Вуколов на круглом столе, посвященном реформированию пенсионной системы.

«То, что правительство внесло сегодня и обсуждает этот вопрос [увеличения пенсионного возраста], это в какой-то степени подарок предпринимателям. На рынке труда остается достаточно большое количество населения, которое хочет продолжать работу. В связи с тем, что предприниматели получили такой подарок, мы надеемся на их ответственность», – сказал Вуколов (цитата по ТАСС).

По данным Роструда, сейчас трудовую деятельность продолжают около половины вышедших на пенсию. В связи с этим Вуколов призвал бизнес помочь построить прогнозы, какие профессии необходимы стране. Работодатели и службы занятости должны реализовывать образовательные программы для граждан 45-50 лет, чтобы они смогли найти себя на рынке труда, подчеркнул руководитель Роструда.

Правительственный законопроект предусматривает постепенное, начиная с 2019 г., повышение пенсионного возраста для женщин с 55 до 63 лет к 2034 г. и для мужчин – с 60 до 65 лет к 2028 г. Премьер Дмитрий Медведев пообещал принять меры для недопущения возрастной дискриминации на рынке труда со стороны работодателей.

По данным Минэкономразвития, повышение пенсионного возраста и улучшение здоровья населения ускорят экономический рост в 2019–2024 гг. на 1,3 процентного пункта. Уже в 2019 г. численность занятых вырастет на 300 000 человек, а к 2024 г. – на 1,8 млн по сравнению со сценарием без повышения пенсионного возраста.

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