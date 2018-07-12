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Минтруд призвал увязать пенсионную реформу с изменением миграционной политики

После повышения пенсионного возраста потребность российского рынка в иностранных работниках сократится, заявил замминистра труда и соцзащиты Андрей Пудов на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике. Его слова передал «Интерфакс».

Пудов отметил, что сегодняшняя проблема нехватки рабочих мест и дисбаланса трудовых ресурсов связана с притоком на рынок трудовых мигрантов. После повышения пенсионного возраста «привлечение [иностранных граждан] уже в таком объеме не потребуется, и мы сможем реализовать, в том числе <...> миграционную политику так, чтобы занятость была обеспечена для лиц, которые являются гражданами Российской Федерации, преимущественно», сказал Пудов.

Правительственный законопроект предусматривает постепенное, начиная с 2019 г., повышение пенсионного возраста для женщин с 55 до 63 лет к 2034 г. и для мужчин – с 60 до 65 лет к 2028 г.

По данным Минэкономразвития, пенсионная реформа и правительственные меры по улучшению здоровья населения позволят уже в 2019 г. увеличить численность занятых на 300 000 человек, а к 2024 г. – на 1,8 млн по сравнению со сценарием без повышения пенсионного возраста.

Премьер Дмитрий Медведев пообещал принять меры для недопущения возрастной дискриминации на рынке труда со стороны работодателей.

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