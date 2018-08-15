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Новая Зеландия ограничила продажи домов иностранцам

Парламент Новой Зеландии принял закон, позволяющий иностранцам покупать жилую недвижимость только после одобрения со стороны управления по иностранным инвестициям, пишет Financial Times (FT).

Иностранные покупатели должны будут доказать, что приобретение недвижимости будет выгодно Веллингтону. Новые правила не затронут покупателей из Австралии и Сингапура: с этими странами у Новой Зеландии есть торговые соглашения.

За последние 10 лет цены на жилье в Новой Зеландии выросли на 60%, а доля владельцев домов среди местных жителей снизилась до минимума за почти 70 лет. Иммиграция, нехватка доступного жилья и высокая арендная плата также вносят вклад в жилищный кризис, который стал одним из главных вопросов в политической повестке страны, указывает FT.

Новая Зеландия, население которой составляет 4,6 млн человек и которая известна как место съемок фильмов «Властелин колец» и «Хоббит», сейчас переживает бум иностранных инвестиций и иммиграции. Страна стала любимым направлением богачей, готовящихся пережить «апокалипсис», писало американское издание New Yorker. В статье приводились слова сооснователя LinkedIn Рида Хоффмана о том, что достаточно только сказать о «покупке дома в Новой Зеландии», и люди сразу поймут, зачем он нужен. Как заявлял на Всемирном экономическом форуме в Давосе в 2015 г. Роберт Джонсон, руководитель Института нового экономического мышления (INET), он знает руководителей хедж-фондов по всему миру, которые «покупают аэродромы и фермы в таких местах, как Новая Зеландия», чтобы иметь убежище на случай мятежа, вызванного растущим неравенством.

В прошлом году стало известно, что сооснователь PayPal Питер Тиль был одним из 92 человек, секретно получивших гражданство Новой Зеландии в обход стандартных процедур. Тилю принадлежит участок площадью 193 га на озере Ванака, который он приобрел за 14,5 млн новозеландских долларов ($10,6 млн) в 2015 г. Также недвижимостью в Новой Зеландии владеют режиссер Джеймс Кэмерон, бывший управляющий хедж-фондами Джулиан Робертсон, сооснователи стартапа Inflection из Кремниевой долины Мэттью и Брайан Монахэны. Кроме того, недвижимость в стране есть и у нескольких богатых россиян, в том числе бывшего нефтяного магната Михаила Химича.

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