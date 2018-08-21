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Минэнерго предложило поднять тарифы ЖКХ с июля 2019 года на 4%

Минэнерго предложило индексировать тарифы ЖКХ с января 2019 г. на 1,7% в связи с повышением ставки НДС, а с июля — на 4% в соответствии с инфляцией. Об этом заявил заместитель министра энергетики Вячеслав Кравченко, передает «РИА Новости».

По его словам, Минэкономразвития призывает повысить тарифы с июля лишь на 2,4%, что ниже инфляции. «Мы предлагаем сделать индексацию с июля по инфляции — 4% — в соответствии с ранее принятыми решениями», — уточнил собеседник агентства.

Ставка НДС в России с 1 января 2019 г. увеличится до 20% с нынешних 18%. МЭР ранее призвало в связи с ростом НДС провести индексацию тарифов ЖКХ в 2019 г. в два этапа. Первый этап по замыслу ведомства должен пройти 1 января 2019 г. Рост тарифов на этом этапе ведомство предлагает на уровне 1,7% с учетом повышения НДС с 18 до 20%. Второй этап МЭР предлагает провести с 1 июля 2019 г. Здесь ведомство предлагает поднять тарифы на 2,4%.

Ресурсоснабжающие организации ранее попросили правительство учесть изменение ставки НДС при оплате ЖКХ с 1 января 2019 г., напоминает агентство. Это, по их мнению, даст возможность «с 1 июля 2019 г. сохранить рост платы граждан в пределах инфляции». Рост платы за услуги ЖКХ ограничен, поэтому гражданам не стоит беспокоиться из-за повышения НДС, говорил, в свою очередь, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев в начале августа.

«Граждане у нас защищены [ограничением] роста платы, поэтому если даже это [повышение НДС] отразится на тарифах, то граждан зря беспокоить не нужно», - отмечал Якушев. Он подчеркивал, что плата населения за услуги ЖКХ ограничена «вне зависимости от тарифа». Якушев подчеркивал, что Минстрой совместно с МЭР прорабатывает вопрос влияния повышения НДС на стоимость коммунальных услуг.

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