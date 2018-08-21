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Экономика
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Минэнерго предложило поднять тарифы ЖКХ с июля 2019 года на 4%

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Минэнерго предложило индексировать тарифы ЖКХ с января 2019 г. на 1,7% в связи с повышением ставки НДС, а с июля — на 4% в соответствии с инфляцией. Об этом заявил заместитель министра энергетики Вячеслав Кравченко, передает «РИА Новости».

По его словам, Минэкономразвития призывает повысить тарифы с июля лишь на 2,4%, что ниже инфляции. «Мы предлагаем сделать индексацию с июля по инфляции — 4% — в соответствии с ранее принятыми решениями», — уточнил собеседник агентства.

Ставка НДС в России с 1 января 2019 г. увеличится до 20% с нынешних 18%. МЭР ранее призвало в связи с ростом НДС провести индексацию тарифов ЖКХ в 2019 г. в два этапа. Первый этап по замыслу ведомства должен пройти 1 января 2019 г. Рост тарифов на этом этапе ведомство предлагает на уровне 1,7% с учетом повышения НДС с 18 до 20%. Второй этап МЭР предлагает провести с 1 июля 2019 г. Здесь ведомство предлагает поднять тарифы на 2,4%.

Ресурсоснабжающие организации ранее попросили правительство учесть изменение ставки НДС при оплате ЖКХ с 1 января 2019 г., напоминает агентство. Это, по их мнению, даст возможность «с 1 июля 2019 г. сохранить рост платы граждан в пределах инфляции». Рост платы за услуги ЖКХ ограничен, поэтому гражданам не стоит беспокоиться из-за повышения НДС, говорил, в свою очередь, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев в начале августа.

«Граждане у нас защищены [ограничением] роста платы, поэтому если даже это [повышение НДС] отразится на тарифах, то граждан зря беспокоить не нужно», - отмечал Якушев. Он подчеркивал, что плата населения за услуги ЖКХ ограничена «вне зависимости от тарифа». Якушев подчеркивал, что Минстрой совместно с МЭР прорабатывает вопрос влияния повышения НДС на стоимость коммунальных услуг.

На что россияне готовы брать микрозаймы

Политика
Новости

Большинство американцев хотят улучшения отношений с Россией

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Более половины американцев (58%) выступают за улучшение отношений с Россией, и лишь чуть более трети (36%) считают необходимым принятие более серьезных дипломатических и экономических мер против России. Таковы результаты общеамериканского опроса, опубликованные компанией Gallup. При этом мнения опрошенных членов и сторонников демократической партии разделились примерно поровну (45% – за укрепление связей и 51% – за более жесткие меры), в то время как три четверти республиканцев (74%) высказались в пользу улучшения отношений и лишь 22% – против.

В 1994 г. подавляющее большинство американцев (76%) в аналогичном опросе предпочли вариант «улучшение отношений с Россией» и только 20% выступили за ужесточение политики, напоминают социологи. Последний опрос был проведен в первой половине августа на фоне растущих опасений относительно возможного вмешательства России в промежуточные выборы в конгресс, которые пройдут этой осенью.

Согласно данным того же опроса 75% респондентов считают, что Россия вмешалась в президентские выборы 2016 г. Но 39% полагают, что это вмешательство повлияло на результат, а 36% признают факт вмешательства, но не верят, что это как-то изменило исход выборов. Лишь 16% опрошенных уверены, что Россия вообще не вмешивалась в выборный процесс.

При этом среди приверженцев республиканской партии процент тех, кто считает, что Россия повлияла на результат выборов, значительно ниже и составляет лишь 9%, тогда как у демократов этот показатель достигает 78%. Всего 6% сторонников демократов и 30% республиканцев не верят во вмешательство России в выборы.

Тема российского вмешательства и связей президента Дональда Трампа с российским руководством остается объектом особого внимания американцев, отмечает Gallup. Две трети респондентов ответили, что следят за новостями по этой теме, из них 33% – «очень пристально».

Конгресс США опубликовал рекламу, с помощью которой Россия «повлияла» на выборы в США

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Бизнес
Новости

Tyson Foods купит поставщика мяса McDonald's

Ведомости
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Одна из крупнейших пищевых американских корпораций Tyson Foods купит Keystone Foods у Marfrig Global Foods за $2,16 млрд. Об этом говорится в сообщении первой компании.

Keystone Foods занимается поставкой курицы, говядины, рыбы и свинины в розничные магазины и для сетей быстрого обслуживания. Например, компания сотрудничает с американским McDonald’s. В Keystone работает около 11 000 человек.

Сделка включает в себя приобретение шести перерабатывающих заводов в разных штатах США. Keystone – ведущая глобальная белковая компания, которая станет отличным дополнением к Tyson Foods, приводятся в сообщении слова президента Tyson Foods Тома Хейса.

Российский McDonald's сотрудничает с местными поставщиками мяса. Это «Мираторг», «МАРР Руссия» и «Каргилл». Первая производит говяжьи бифштексы, вторая – котлеты из свинины и говядины, а третья поставляет филе курицы.

Как McDonald's открывался в России

Политика
Новости

Лавров объяснил необходимость контактов с талибами

Ведомости
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Россия поддерживает контакты с движением «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в России) для побуждения талибов к диалогу с Кабулом и для обеспечения безопасности находящихся в Афганистане россиян, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы никогда не скрывали, что поддерживаем контакты с талибами, это часть афганского общества», – сказал Лавров на пресс-конференции (цитаты по ТАСС). По его словам, эти контакты поддерживаются «в интересах обеспечения безопасности российских граждан и учреждений в Афганистане, а также для того, чтобы побуждать талибов отказаться от вооруженной борьбы и вступить в общенациональный диалог с правительством».

При этом Лавров отверг возможность использования Москвой представителей «Талибана» для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России) в Сирии.

Руководитель МИДа подтвердил участие талибов во встрече так называемого «московского формата», посвященной Афганистану, 4 сентября. На нее приглашены представители афганского руководства. «Первая реакция позитивная, они (талибы. – "Ведомости") планируют принять участие в этой встрече, надеюсь, что она будет продуктивной», – заключил Лавров.

Во вторник президентский дворец и правительственный квартал в Кабуле подверглись ракетному обстрелу со стороны террористов. Представитель «Талибана» заявил телеканалу Tolo News, что организация не причастна к происшедшему.

14 лет в Афганистане: Самая долгая военная миссия США за рубежом

Экономика
Новости

Китай предложил построить высокоскоростную магистраль до Владивостока

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Власти Китая предложили России построить высокоскоростную магистраль (ВСМ) между Владивостоком и китайским приграничным городом Суйфэньхэ. Стоимость проекта оценивается в $7 млрд, протяженность магистрали – 180 км. Об этом рассказал вице-премьер, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Он отметил, что оценка проекта подтвердила его рентабельность, передает ТАСС.

«Китайская компания на сегодняшний день разработала практически полностью технико-экономическое обоснование. Причем мы его сейчас посмотрели, оно достаточно глубокое с учетом изучения ситуации как в приграничных районах Китая, так и на Дальнем Востоке. Они посмотрели все очень детально и, в принципе, пришли к выводу, что строительство ВСМ рентабельно», - пояснил Трутнев.

По его словам, китайская сторона готова начать строительство, однако есть несколько вопросов, которые еще предстоит решить. «Несколько вопросов надо решить с российской стороны, для того чтобы этот проект был реализован», - уточнил полпред после заседания межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока, Байкальского региона России и северо-востока Китая.

По его словам, основной вопрос заключается в том, какой должна быть ширина колеи. Обсуждалось несколько возможных вариантов - совмещенная колея, использование поездов с раздвижными колесными парами. Минтранс и РЖД считают, что по территории России должна идти российская ширина колеи - 1520 мм.

Другие вопросы связаны с «выбором трассы, выделением участков земли, с преференциальным режимом». «Эти вопросы мы уже, в принципе, вполне в состоянии решить», - сказал вице-премьер.

ВСМ Владивосток - Суйфэньхэ станет частью высокоскоростной магистрали Владивосток - Муданьцзян. В апреле соответствующее соглашение о намерениях подписали администрация Приморского края и китайская компания China Railway Dongfang Group. Проект предполагает строительство 12 новых железнодорожных станций и путей протяженностью 380 км. Скорость движения поездов составит 250 км/ч. Стоимость проекта оценивается в $12 млрд.

РЖД при Якунине: история госкомпании в фотографиях

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Финансы
Новости

В работе приложения банка «Авангард» произошел сбой

Ведомости
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Мобильное приложение банка «Авангард», интернет-банк и сайт кредитной организации не работают из-за повреждения основного и резервного кабелей возле входа в серверный центр, обеспечивающий связь автоматизированной банковской системы с интернетом и офисами. Об этом говорится на странице банка в Facebook. Серверный центр «Авангарда» расположен по адресу: Москва, Грохольский пер., д. 29.

Кабели были повреждены рабочими при проведении дорожно-строительных работ. «Ремонтная бригада приступила к восстановлению коммуникационных каналов. Рассчитываем, что в течение нескольких часов все сервисы будут восстановлены», – уточнили в пресс-службе банка.

«Авангард» по итогам I квартала этого года занимает 56-е место в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА» с активами 115 млрд руб.

Основным бенефициаром банка является его президент Кирилл Миновалов (бизнесмену также принадлежит один из крупнейших в мире производителей солода «Авангард-агро»). Миновалов владеет 99,27% банка через ООО «Алькор холдинг групп». Оставшийся пакет акций принадлежит миноритариям банка. Forbes оценивает состояние Миновалова на уровне $900 млн.

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Политика
Новости

Греческий премьер сравнил долговой кризис с одиссеей

Ведомости
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Премьер-министр Греции Алексис Ципрас во вторник посетил остров Итака, сообщает Reuters. Это стало символическим жестом в честь завершения накануне международной программы финансовой помощи, которую Греция получала восемь лет. В поэме «Одиссея» древнегреческого поэта Гомера Одиссею потребовалось 10 лет, чтобы вернуться в родную Итаку с Троянской войны.

«Итака будет ассоциироваться с концом современной одиссеи, которая была очень трудной для греческого народа», – заявил Ципрас после прибытия на остров.

На острове Ципрас записал видеообращение к нации, в котором назвал историческим день, когда Греция вышла из-под внешнего управления. Обращение доступно в твиттере политика. Как отмечает Reuters, видео было сделано на холме с видом на бухту, куда, согласно Гомеру, после 10-летнего странствия прибыл Одиссей.

В Греции не в первый раз сравнивают международную программу финансовой помощи с одиссеей, отмечает Reuters. Местная ежедневная газета Ethnos написала на первой полосе: «Даже после Итаки мы продолжим грести». Кроме того, когда Афины обратились к партнерам по еврозоне и Международному валютному фонду (МВФ) за первым пакетом помощи в апреле 2010 г., тогдашний премьер-министр Георгиос Папандреу тоже проводил аналогию с одиссеей, предупреждая население о предстоящих трудностях.

Греция получила от еврозоны и МВФ в общей сложности почти 290 млрд евро с 2010 г. Из-за политики жесткой экономии ВВП страны сократился на четверть, а уровень безработицы остается около 20%. Несмотря на завершение финансовой помощи, Греция должна и дальше выполнять обязательства перед международными кредиторами. В обмен на снижение долговой нагрузки она должна сохранять первичный профицит бюджета на уровне 3,5% вплоть до 2022 г.

Политика
Новости

Неверов поделил состояние участников списка Forbes на количество пенсионеров

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Популистское предложение изъять деньги у миллиардеров даже при его реализации не решило бы проблем российской пенсионной системы. Об этом заявил руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов на парламентских слушаниях по пенсионной реформе.

В рейтинге Forbes оцениваются в первую очередь активы и реальные предприятия бизнесменов, а не денежные счета, отметил Неверов. «Кто это будет делать, я имею в виду отнимать [активы], кому продавать? Ну хорошо, давайте, даже если переведем все это в деньги, сложим, скажем, первую двадцатку Forbes, посчитаем всю эту сумму – денег хватит максимум на два года выплаты пенсий», – заключил Неверов.

Лидер единороссов подчеркнул, что к 2024-2025 гг. трансферт федерального бюджета для Пенсионного фонда, необходимый лишь для сохранения пенсий на текущем уровне, возрастет до 5 трлн руб. и эта сумма продолжит расти. Без увеличения пенсионного возраста государство не сможет найти деньги для балансировки пенсионной системы, указал Неверов.

По его словам, выступающие за отсрочку пенсионной реформы политики стремятся лишь повысить свой рейтинг и отказываются от ответственности, понимая, что в будущем неизбежное решение о повышении пенсионного возраста придется принимать другим.

Совокупное состояние первой двадцатки российского списка Forbes 2018 г. составляет $242,8 млрд или 16,3 трлн руб. по текущему курсу Центробанка. В 2018 г. доходы Пенсионного фонда запланированы в размере 8,27 трлн руб., из них на федеральный трансферт приходится 3,28 трлн руб., расходы – 8,44 трлн руб.

Правительственный законопроект предусматривает поэтапное увеличение пенсионного возраста для мужчин с 60 до 65 лет к 2028 г. и женщин – с 55 до 63 лет к 2034 г. Документ был принят Госдумой в первом чтении 19 июля.

Что чиновники думают о пенсионной реформе

Политика
Новости

Песков не увидел конкретики в заявлении Microsoft о подготовке хакерами новых атак

Ведомости
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В заявлении Microsoft о подготовке российскими хакерами атак для того, чтобы повлиять на предстоящие выборы в конгресс США, нет конкретики. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы не знаем, о каких хакерах говорится, мы не знаем, в чем заключается влияние на выборы», – сказал Песков.

По его словам, нет информации о каких-либо доказательствах, а также непонятно, на основании чего американская сторона сделала соответствующие выводы. «Из Америки мы слышим подтверждение о том, что никакого влияния на выборы не было», – добавил он. Песков отметил, что эти «достаточно серьезные обвинения» не могут звучать голословно: «По-прежнему мы не понимаем, на основании чего, что за Fancy Bear, при чем тут российская военная разведка».

Ранее Microsoft заявила о том, что обнаружила новые попытки хакеров оказать влияние на осенние выборы в конгресс США. По данным компании, за этим стоит группа Strontium (Fancy Bear, APT28), которая «связана с российский правительством». Интернет стал для некоторых правительств средством кражи и утечки информации, распространения дезинформации и потенциальной попыткой вмешаться в голосование, говорится в заявлении компании: «Мы видели это во время выборов в США в 2016 г.»

Microsoft выполнила распоряжение суда и передала контроль над шестью интернет-доменами, созданными Strontium. Однако компания полагает, что атаки могут быть продолжены.

10 главных кибератак в истории человечества

Политика
Новости

Кремль ждет от Трампа конкретных условий отмены санкций против России

Ведомости
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Кремль приветствует заявление президента США Дональда Трампа о готовности снять с России санкции, но в Москве ничего не известно об условиях для принятия такого решения, о которых говорил президент США. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы, безусловно, приветствуем заявления, которые подтверждают готовность сотрудничать, но еще больше мы бы приветствовали какие-то конкретные действия», — сказал Песков, отвечая на вопросы о заявлении Трампа. «Здесь, конечно, нужно понимать, о каких именно условиях (для сотрудничества) идет речь», — добавил представитель Кремля. Условия снятия санкций не обсуждались во время переговоров президентов России и США в Хельсинки в июле, уточнил он: «Вообще речь об этом (о смягчении или снятии санкций США) не заходила».

Комментируя упомянутые Трампом в этом контексте Сирию и Украину, Песков отметил, что «ни одна страна мира, как Россия, не вносит вклад в политико-дипломатическое урегулирование ситуации в Сирии, нормализацию жизни и создание условий для активного возвращения беженцев». «Что касается Украины, то действительно там ситуация с украинским кризисом изрядно заморозилась, мы видим абсолютное нежелание киевских властей делать хоть что-то в русле урегулирования, поэтому здесь тоже нужно конкретизировать, что именно ожидается от России в плане украинских дел. И почему ничего не ожидается от киевских властей», - заключил он.

Ранее Трамп в интервью агентству Reuters допустил, что мог бы рассмотреть вопрос об отмене санкций против России в том случае, если бы Москва сделала для США «что-то хорошее». Без этого ни о какой отмене санкций речь идти не может, подчеркивал американский лидер. Он отмечал, что у США и России есть много точек пересечения, сотрудничество по которым было бы полезно обеим сторонам. В их числе Трамп назвал Сирию и Украину. Президент США добавил, что российский президент Владимир Путин никогда не поднимал в беседах с ним тему отмены санкций против России.

Кадры встречи Путина и Трампа в Хельсинки