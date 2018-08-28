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Германия может оказать финансовую помощь Турции из-за угрозы новой волны миграции

Правительство Германии рассматривает возможность оказать Турции финансовую помощь. Об этом сообщают The Wall Street Journal и Bloomberg со ссылкой на немецких и европейских чиновников. Берлин опасается, что кризис турецкой экономики может распространиться на Европу, вызвать дальнейшие беспорядки на Ближнем Востоке и привести к новой волне миграции.

«Мы бы многое сделали, чтобы попытаться стабилизировать Турцию, – сказал WSJ высокопоставленный немецкий чиновник. – У нас нет выбора». Другие европейские страны также заинтересованы в стабилизации турецкой экономики, указывает газета.

Эти планы контрастируют с политикой США в отношении Турции, отмечает WSJ. Белый дом ранее повысил пошлины на алюминий и сталь из Турции, что способствовало обрушению курса лиры. США могут наложить вето на любой запрос Турции на финансирование со стороны Международного валютного фонда (МВФ). В этом случае Европе придется помогать Турции самостоятельно.

Два высокопоставленных чиновника из Брюсселя настаивают на необходимости участия в инициативе МВФ. По словам одного из собеседников, среди прочих мер поддержки обсуждаются кредиты Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития. Без участия МВФ для помощи Турции потребуется консолидированное решение стран ЕС, подчеркнули один немецкий и двое европейских чиновников. Однако другой немецкий чиновник предупреждает, что ни у Германии, ни у ЕС без участия МВФ нет достаточных средств для полноценной поддержки Турции.

«Турция должна будет инициировать этот запрос, и только тогда мы сможем обсудить, какую поддержку мы могли бы оказать», – сказал представитель минфина Франции.

Министр экономики Турции в воскресенье заявлял об отсутствии необходимости в немедленной финансовой поддержке. Турецкие чиновники сказали WSJ, что не намерены запрашивать внешней поддержки.

Помимо финансового вопроса любая помощь президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану со стороны Германии сопряжена с политическими рисками для канцлера Ангелы Меркель, пишет WSJ: опросы показывают, что 72% немцев выступают против какой-либо финансовой помощи Турции. Вместе с тем подобный жест может увеличить напряженность в отношениях Меркель с президентом США Дональдом Трампом, который критиковал власти Германии за излишне либеральную миграционную политику, низкие военные расходы в рамках НАТО и согласие на строительство российского газопровода «Северный поток – 2».

Однако финансовая помощь Турции может стать для Европы неизбежной необходимостью, считает высокопоставленный европейский дипломат в Анкаре. «Мы не можем просто сидеть и смотреть на падение Турции. Миграционное давление и геостратегическая важность, равно как и экономические связи [Турции и Европы], слишком важны», – заключил он

В июне Аргентина, также столкнувшаяся с экономическими проблемами, получила от МВФ кредитную линию в размере $50 млрд.

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