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Турция пожаловалась в ВТО на повышение США пошлин на алюминий и сталь

Турция подала жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за двукратного повышения США пошлин на сталь и алюминий. Об этом говорится на сайте ВТО. «Турция запросила ВТО провести консультации с США относительно дополнительных импортных пошлин, налагаемых Штатами на сталь и алюминиевую продукцию», – говорится в сообщении.

«Такие меры не согласуются с рядом положений Соглашения ВТО о гарантиях и Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) 1994 г.», – отмечает турецкая сторона.

После подачи жалобы ВТО начинает спор между сторонами. В течение 60 дней стороны в ходе консультаций должны принять устраивающее их решение. Если они не смогут договориться, то заявитель может попросить ВТО вынести решение.

Власти США вдвое повысили пошлины на алюминий и сталь турецкого производства с 10 августа. «Я только что санкционировал удвоение тарифов на сталь и алюминий в отношении Турции... Теперь пошлина на алюминий будет составлять 20%, на сталь – 50%», – писал в Twitter президент США Дональд Трамп. Турция зеркально ответила на действия США 15 августа. В частности, была увеличена пошлина на табачные изделия на 60%, на алкогольную продукцию – на 140%, на автомобили – до 120%, на косметические изделия – до 60%. Также были увеличены пошлины на рис (на 50%) и на фрукты (на 20%).

США в марте ввели дополнительные пошлины на импорт стали и алюминия из ЕС, России, Японии и других стран в размере 25% и 10% соответственно. Американские власти объясняли такие меры защитой интересов национальной безопасности. В конце июня ЕС ответил 25%-ными пошлинами на товары из США на 2,8 млрд евро, пригрозив позже при необходимости ввести пошлины от 10 до 50% на товары из США стоимостью 3,6 млрд евро. В ответ на это Трамп объявил о готовности ввести 20%-ную пошлину на все импортируемые в США автомобили европейских производителей. Как писал Bloomberg, эта мера может затронуть продукцию на $300 млрд.

Россия зеркально ответила на заградительные пошлины США 6 июля. Министр экономического развития Максим Орешкин ранее оценил ущерб России от пошлин США в $537,6 млн в год.

В начале июля под американские пошлины попала китайская продукция стоимостью $34 млрд. Пекин зеркально ответил на действия США. Позже Трамп пригрозил ввести пошлины еще на $16 млрд на китайские товары. Власти Китая пообещали ввести аналогичные меры в отношении американской продукции.

Ранее в ВТО подали жалобы против США из-за повышения пошлин Россия, Китай, ЕС, Мексика, Канада, Норвегия и Швейцария.