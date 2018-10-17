Экономика

Новости

Падение реальных доходов населения в сентябре ускорилось до 1,5%

Падение реальных доходов населения России в сентябре ускорилось до 1,5% в годовом выражении с 0,9% в августе (в июле был рост на 2,4%, в июне — 0,5%, в мае — 0,2%). Об этом говорится в докладе Росстата. Реальные доходы населения в сентябре по сравнению с августом не изменились.

В среднем на душу населения в сентябре доход составил 31 982 руб., что на 2,7% превышает показатель сентября 2017 г. и на 0,4% - августа 2018 г.

В сентябре средняя зарплата составила 42 200 руб.: рост на 10,8% в номинальном и 7,2% в реальном выражении к сентябрю прошлого года. За девять месяцев зарплаты увеличились на 11,1% в номинальном выражении к 2017 г. и на 8,4% - в реальном.

В недвижимость каких городов Европы выгоднее вкладывать деньги