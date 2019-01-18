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Экономика
Новости

Лукашенко не видит рубль в качестве единой с Россией валюты

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Белоруссия не возражает против введения в Союзном государстве единой валюты, однако это не должен быть российский рубль, заявил белорусский президент Александр Лукашенко (его слова передало агентство БелТА).

«Мы не против общей валюты, но это должна быть общая валюта, а не валюта Центробанка России. Должен быть эмиссионный центр, созданный на равных условиях. Если вы приводите пример ЕС, хорошо – на принципах Евросоюза. Но чтобы условия были равные и подход», – сказал Лукашенко на встрече в преддверии 100-летия дипломатической службы.

О готовности России и дальше углублять интеграцию с Белоруссией вплоть до создания общего эмиссионного центра, суда, таможни и других госорганов ранее говорил российский премьер Дмитрий Медведев. В ответ на это в Национальном банке Белоруссии заявили, что обсуждать вопрос о создании единого эмиссионного центра в Союзном государстве преждевременно. «Вопрос перехода к единой валюте и единому эмиссионному центру – это венец интеграции [с Россией], к которой нам еще идти и идти. Поэтому говорить о едином эмиссионном центре преждевременно, а идеи высказывать можно разные», – отмечал зампред правления Нацбанка Сергей Калечиц.

В декабре Москва и Минск обменялись резкими заявлениями в связи с проводимым в России налоговым маневром в нефтяной отрасли, из-за которого Белоруссия недосчитается части доходов. Белорусская сторона требует у России компенсации. Российские власти в свою очередь заявляют, что не обязались компенсировать другим странам, включая Белоруссию, издержки, связанные с изменением собственного законодательства. Лукашенко на пресс-конференции 14 декабря связывал трудности в переговорах с Россией о компенсации с желанием Москвы надавить на Минск. По его мнению, под предлогом «глубокой интеграции» российские власти хотят инкорпорировать Беларусь в состав России. «Я понимаю эти намеки: получите нефть, но давайте, разрушайте страну и вступайте в состав России», – говорил он.

В середине января Медведев подчеркнул, что Россия оказывает значительную финансовую помощь Белоруссии в условиях отсутствия доступа к финансовым рынкам западных стран из-за санкций. «По сути, мы помогаем, занимая деньги из нашей экономики. Это надо ценить, рассуждая о союзнических отношениях», – призывал Медведев.

Союзное государство России и Белоруссии представляет собой надгосударственное образование, в котором поэтапно реализуются интеграционные процессы. Страны также состоят в Евразийском экономическом союзе с единым экономическим и таможенным пространством.

Политика
Новости

Власти Шахт решили восстановить пострадавшую от взрыва газа многоэтажку

Ведомости
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Многоэтажный дом в городе Шахты Ростовской области, в котором 14 января произошел взрыв газа, будет восстановлен, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление информационной политики регионального правительства.

Как рассказал собеседник агентства, восстановительные работы еще не начались, сначала специалистам предстоит оценить их масштаб. Кроме того, ведутся работы по обследованию соседних с пострадавшим зданием домов.

Взрыв в многоэтажке в Шахтах произошел утром 14 января, в результате были частично разрушены пять квартир на верхних этажах. Погибли пять человек. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК).

Основной версией случившегося остается взрыв бытового газа. Криминалисты не обнаружили на месте происшествия следов взрывчатки, сообщил в четверг Следственный комитет России.

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Авто
Новости

Porsche отзывает в России более 1200 автомобилей Panamera из-за проблем с ПО

Ведомости
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ООО «Порше Руссланд» приняло решение отозвать в России 1236 автомобилей модели Panamera из-за проблем с программным обеспечением. Об этом говорится в сообщении Росстандарта. Речь идет о машинах, проданных в период с 15 ноября 2016 г. по 17 декабря 2018 г.

«Причиной отзыва транспортных средств является существующая вероятность того, что из-за ошибки в программном обеспечении функция усиления рулевого управления может оказаться недоступной на непродолжительное время», — отмечается в пресс-релизе.

В Росстандарте отметили, что функция усиления руля становиться доступной после выключения и последующего включения зажигания.

В подлежащих отзыву автомобилях будет произведено перепрограммирование блока управления электроусилителя руля. Все ремонтные работы будут проведены бесплатно для их владельцев.

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Политика
Новости

Рэпер Хаски пожаловался в ЕСПЧ на задержание и арест в Краснодаре

Ведомости
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Российский рэпер Дмитрий Кузнецов (Хаски) подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на задержание и административный арест в Краснодаре в ноябре 2018 г. Об этом написал адвокат Алексей Аванесян в Facebook.

«Мной в ЕСПЧ подана жалоба в интересах рэп-исполнителя Хаски в связи с незаконным лишением его свободы до суда, незаконно назначенным административным арестом, нарушением права на справедливое судебное разбирательство и нарушением права свободно выражать свое мнение», – сообщил он.

По словам Аванесяна, жалоба подготовлена кандидатом юридических наук Юлией Федотовой.

В конце ноября Хаски отказали в проведении концертов в двух клубах Краснодара. 21 ноября его задержали при попытке провести концерт на улице города, забравшись на машину. На следующий день Первомайский суд Краснодара арестовал его на 12 суток по статье о мелком хулиганстве и еще на трое суток за отказ от медицинского освидетельствования.

26 ноября тот же суд удовлетворил ходатайство защиты и освободил рэпера.

Технологии
Новости

«Энергомаш» опроверг наличие дефекта в двигателях «Ангары»

Ведомости
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Научно-производственное объединение (НПО) «Энергомаш» опровергло публикации СМИ о дефекте в двигателях ракеты «Ангара» РД-191. «Сообщения, появившиеся в СМИ о дефекте в двигателях РН "Ангара", содержат недостоверную информацию, вырванную из контекста», – говорится в сообщении предприятия.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на доклад специалистов НПО сообщило, что в двигателях «Ангары» РД-191 имеется конструктивный дефект, который может разрушить ракету при старте. Дефект связан с расположением первой и второй ступеней двигателя, из-за которого двигатель центрального блока должен продолжительно работать при понижении давления (дросселировании) и на режиме в 30% от номинального значения тяги. В результате при тяге ниже 38% в двигателях «Ангары» начинаются низкочастотные колебания, которые могут «привести к возникновению резонанса и разрушению конструкции ракеты-носителя», цитировало агентство текст доклада. Устранить эту особенность не всегда помогает и предусмотренный для этого специальный клапан.

В официальном сообщении НПО говорится, что двигатель центрального блока тяжелой ракеты «Ангара-А5» должен дросселироваться до 30% от номинального режима. Такое требование по широте диапазона регулирования ракетных двигателей заложено впервые в мире, обычно диапазон регулирования составляет от 50% до 100%. Начав экспериментальную отработку, «Энергомаш» столкнулся с неустойчивой работой двигателя на режиме глубокого дросселирования. Однако эта проблема в итоге была устранена.

На сегодня «Энергомаш» изготовило и поставило в космический научно-производственный центр им. Хруничева пять летных комплектов, шесть двигателей в составе ракеты «Ангара» легкого и тяжелого классов отработали без замечаний, указывают в НПО. На предприятии подчеркивают, что технология изготовления и испытания двигателя подтверждают его соответствие всем требованиям.

«Ангара» – семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов: от легких до повышенной грузоподъемности. В перспективе «Ангара», серийное производство которой намечено на 2021 г., должна заменить ракеты «Протон». До сих пор был осуществлен лишь один пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» – в 2014 г. Очередной пуск, планировавшийся изначально на 2016 г., намечен на конец 2019 г.

Политика
Новости

Оксфордский университет отказался от субсидий Huawei

Ведомости
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Оксфордский университет решил приостановить получение пожертвований и грантов от китайской Huawei Technologies в связи с «общественным беспокойством, проявившимся в последние месяцы». Об этом сообщила South China Morning Post со ссылкой на решение университетского комитета по пожертвованиям.

Согласно заявлению, Оксфордский университет «не будет добиваться новых возможностей для получения средств» от Huawei и связанных с нею компаний. Текущие исследовательские проекты, проходящие при участии Huawei, будут продолжены. Пересмотр решения возможен минимум через три месяца. «Если вы поддерживаете контакты с кем-то из Huawei, это решение не запрещает вам дальнейших отношений, однако мы рекомендуем воздержаться от обсуждения конфиденциальной информации или коммерческих тайн», — говорится в сообщении.

По данным Associated Press, Huawei заявила, что ожидает от Оксфордского университета полных объяснений.

Накануне стало известно, что Федеральная прокуратура США начала уголовное расследование в отношении Huawei по подозрению в краже коммерческих секретов у американских деловых партнеров.

В декабре в Ванкувере задержали финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу. Мэн — старшей дочери основателя компании Жэня Чжэнфэя — грозит экстрадиция в США по обвинению в мошенничестве с целью избежать американских санкций против Ирана. Сейчас она выпущена под залог. После ее ареста правительство Великобритании рекомендовало университетам «предельно внимательно» отнестись к финансовым отношениям с Huawei, отмечает South China Morning Post.

Ранее Huawei, по сути, лишилась контрактов на поставку телекоммуникационного оборудования в США на фоне обвинений в том, что это оборудование используется для сбора информации в интересах властей КНР. В августе правительство Австралии запретило использовать оборудование Huawei и другой китайской компании — ZTE Corp. — при прокладке сети 5G в стране. Также в ноябре прошлого года власти Новой Зеландии запретили местной телекоммуникационной компании Spark New Zealand использовать оборудование Huawei в новой 5G-сети.

Выбор редактора
Стиль жизни
Новости

Граффити Бэнкси на гараже в Уэльсе продано за $130 000

Ведомости
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Последнее граффити художника Бэнкси, появившееся перед Рождеством на стенах гаража в одном из городов Уэльса, продано более чем за 100 000 фунтов стерлингов (почти $130 000), сообщает Reuters. Работу приобрел владелец Brandler Galleries Джон Брандлер. Он намерен использовать гараж как художественный центр.

«Рождественское» граффити Бэнкси появилось на одном из гаражей в городе Порт-Толбот на юго-западе Великобритании 20 декабря 2018 г. Оно состоит из двух частей, которые расположены на двух стенах гаража под углом в 90 градусов и представляют собой единую композицию. Посмотрев на одну стену, зрители видят ребенка, который радуется падающим снежинкам. Однако при взгляде на вторую часть композиции становится понятно, что это не снежинки, а пепел, летящий от горящего мусорного контейнера.

Граффити говорит о плохой экологической ситуации в Порт-Толботе, где в июле прошлого года многие дома, машины и животные были покрыты черной пылью от сталелитейных заводов.

Бэнкси — английский андеграундный художник, политический активист и режиссер. Настоящее имя Бэнкси точно не известно. Самой дорогой его картиной является «Борьба с вредителями», которая была продана в феврале 2008 г. на аукционе за $1,9 млн.

Технологии
Новости

Facebook и Twitter отчитались о хранении данных россиян в России

Ведомости
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Роскомнадзор получил ответы от Facebook и Twitter на запрос о хранении персональных данных россиян, сообщил представитель службы «Ведомостям». Что именно ответили социальные сети, Роскомнадзор не раскрывает, о дальнейших действиях служба сообщит в понедельник.

«17 января Роскомнадзор получил ответы от компаний Facebook и Twitter. Месяц назад мы потребовали от компаний предоставить сведения о локализации баз персональных данных российских пользователей на серверах, расположенных в нашей стране. Сегодня мы проанализируем полученную информацию и сообщим о дальнейших действиях в понедельник», — сообщил Роскомнадзор.

Закон о хранении персональных данных вступил в силу 1 сентября 2015 г. Он обязывает компании хранить и обрабатывать персональные данные россиян на территории России. Социальная сеть деловых контактов LinkedIn отказалась исполнять эти требования и в ноябре 2016 г. была внесена в реестр нарушителей закона о персональных данных. Доступ к сайту в России был заблокирован.

В апреле 2018 г. Жаров говорил, что до конца этого года ведомство проверит, соблюдает ли Facebook закон о локализации баз данных на территории России. Если выяснится, что нет, то Роскомнадзор намерен поднимать вопрос о блокировке социальной сети.

В середине декабря Роскомнадзор направил в Twitter и Facebook требования отчитаться о выполнении закона о хранении данных россиян в России, говорил Жаров.

Роскомнадзор дал компаниям месяц на то, чтобы предоставить ответ, в случае если бы компании не предоставили ответы в установленный срок, служба оштрафовала бы их на 5000 руб. каждую.

Фактически отправка писем означала бы начало проверок компаний, уточнял он. По данным Жарова, Twitter уже начал вести работу по переносу данных в Россию. У владельцев серверных мощностей Роскомнадзор практически никогда не запрашивает информацию о сотрудничестве с иностранными компаниями, говорил Жаров. «Дальше уже не наша работа начинается. Дальше [работают] те, кто занимается оперативно-розыскной деятельностью, если они считают, что персональные данные утекают, не локализованы и так далее», — говорил он.

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Бизнес
Новости

Westinghouse предоставит Украине технологию производства ядерного топлива

Ведомости
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Украина получила разрешение американской электротехнической компании Westinghouse на использование технологии производства ядерного топлива, сообщил министр энергетики и угольной промышленности страны Игорь Насалик в Верховной раде (его слова передает «Интерфакс-Украина»).

Это позволит Украине построить завод по производству ядерного топлива. Строительство может быть завершено уже через три года, сказал министр. «За пределами Украины останется лишь обогащение урана, которое мы осуществлять не можем, поскольку утратили статус ядерного государства», – отметил Насалик.

Сейчас только Westinghouse и российская «ТВЭЛ» владеют технологией производства топлива для реакторов типа ВВЭР (водо-водяной корпусной энергетический ядерный реактор), которыми оборудованы украинские атомные электростанции.

Ранее Украина планировала строительство в Кировоградской области завода по фабрикации ядерного топлива на основе технологии российской топливной компании «ТВЭЛ». Было создано ЧАО «Завод по производству ЯТ», в котором украинскому госконцерну «Ядерное топливо» принадлежало 50% + одна акция, «ТВЭЛ» – 50% минус одна акция.

Предполагалось, что завод уже в 2015 г. приступит к производству тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ) и тепловыделяющих сборок (ТВС), а также циркониевых комплектующих и комплектующих из нержавеющей стали, в 2020 г. — к изготовлению топливных порошков и таблеток. Общая стоимость строительства завода оценивалась в $450 млн. Однако проект был заморожен после присоединения Крыма к России.

В прошлом году китайская China Nuclear Energy Industry Corp. (CNEIC) объявила о намерении выкупить долю «ТВЭЛ» в украинском проекте. CNEIC может не только выкупить российскую долю в проекте, но и обеспечить полное финансирование строительства завода.

Украинская сторона также намерена добиваться возврата «ТВЭЛ» $5,2 млн предоплаты, которую российская компания получила от Украины за изготовление оборудования для будущего завода. Вместе с тем в отчете «ТВЭЛ» за 2017 г.говорилось, что компания готова вернуться к реализации проекта на Украине на прежних условиях.

Технологии
Новости

Alibaba снизила расходы на командировки и приостановила набор сотрудников

Ведомости
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Китайский интернет-гигант Alibaba Group снизил расходы на командировки сотрудников и приостановил набор новых специалистов на работу, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Таким образом корпорация готовится к замедлению экономики Китая, отмечает агентство.

По информации источников, некоторым специалистам, приглашенным на работу недавно, компания сообщила, что они смогут приступить к своим обязанностям только после наступления нового финансового года в апреле. Один из соискателей рассказал, что ему готовы продлить предложение о работе, если он подождет трудоустройства до апреля.

Кроме того, по словам одного из собеседников Bloomberg, Alibaba сокращает расходы на командировки. В частности, компания ограничила доступ сотрудников ряда подразделений к перелетам в бизнес-классе: воспользоваться им сотрудники могут только для каждой пятой командировки или если перелет занимает более 20 часов. Сотрудникам штаб-квартиры Alibaba в Ханчжоу сообщили, что компания больше не будет оплачивать им перелет на местах с дополнительным пространством для ног, рассказал источник агентства. Alibaba также готова теперь возмещать расходы на такси только в том случае, если его услугами воспользовалась группа из трех человек.

«Долгосрочное стратегическое планирование и постоянное обновление нашего кадрового резерва имеют решающее значение для будущего Alibaba», – так пресс-служба компании ответила Bloomberg на вопрос о возможном сокращении штата.

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Экономика
Новости

Минтранс не исключил запуск железнодорожного движения в Крым раньше срока

Ведомости
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Железнодорожное движение по Крымскому мосту может быть запущено раньше запланированного срока, сообщил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.

«Мы делаем все возможное, чтобы ускорить проведение работ там, где это возможно. Если условия будут позволять, мы, несомненно, попробуем это сделать», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Строители уложили 11 из 38 км рельсошпальной решетки по мосту через Керченский пролив, сообщил в пятницу инфоцентр «Крымский мост». Синхронно со строительством железнодорожной части моста идет прокладка подходов к нему на крымском и таманском берегах – это 18-километровый участок в Крыму и 40-километровый на Тамани.

Запуск железнодорожной части Крымского моста запланирован на декабрь 2019 г. Автомобильное движение в Крым было открыто раньше срока – в мае 2018 г. вместо декабря. Мост в Крым из Краснодарского края является самым протяженным в России, его длина составляет 19 км.

Самые длинные мосты в России

Авто
Новости

Tesla сократит 7% постоянных работников

Ведомости
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Производитель электромобилей Tesla решила сократить 7%, или примерно 3400 постоянных работников, сообщил сегодня гендиректор компании Илон Маск в письме сотрудникам. Это часть стратегии компании по сокращению издержек в ходе разворачивания крупносерийного производства массового электромобиля Tesla Model 3, замечает CNBC.

В письме Маск назвал 2018 г. «самым тяжелым, но и самым успешным» в истории Tesla, но признал, что у компании не осталось иного выбора, кроме сокращений, чтобы иметь возможность продавать Model 3 в средней комплектации за $35 000. «Несмотря на большой прогресс, наши продукты все еще недоступны большинству людей», – отметил он. Впрочем, напомнил основатель компании, в 2018 г. Tesla увеличила рабочую силу на 30%.

«Есть множество компаний с лучшим соотношением "жизнь/работа", потому что они больше и работают в зрелых отраслях или где нет такой хищнической конкуренции», – заметил Маск.

Котировки Tesla на предварительных торгах в пятницу снизились на 5%.

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