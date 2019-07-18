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Минэкономразвития сообщило о слабом росте ВВП за квартал

ВВП России продолжает демонстрировать слабую динамику, по итогам II квартала 2019 г. он вырос на 0,8%, говорится в подготовленной Минэкономразвития «Картине деловой активности» за июль. В I квартале экономический рост составил 0,5%, а по итогам полугодия – 0,7%.

Основной вклад в прирост ВВП во II квартале внесла промышленность. Вклады других базовых отраслей (торговля, строительство, транспорт) были околонулевыми. Это свидетельствует о низком уровне совокупного спроса в экономике, отмечает министерство. Слабость совокупного спроса также подтверждает резкое замедление инфляции до 4,5% в годовом выражении к 15 июля, снижение числа вакансий на рынке труда и падение объемов импорта.

Принципиального различия между I и II кварталами не видно – рост за счет промышленности, отмечает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин. Во втором полугодии промышленный рост может ускориться за счет бюджетных расходов по нацпроектам, продолжает он. Хотя по потреблению ситуация пока неопределенная, говорит экономист: замедление роста в июне остановилось, но тренд в доходах населения пока сложно назвать уверенным и поддержка от розничного кредитования будет явно сокращаться. Если во втором полугодии рост ВВП и ускорится, то весьма скромно, предполагает Долгин: по итогам года он составит 1%.

Последние месяцы между ЦБ и Минэкономразвития продолжается дискуссия о причинах экономического роста. В существенной степени росту российской экономики помогает потребкредитование, заявили в ЦБ, и без него рост ВВП в I квартале 2019 г. был бы нулевым. Министр экономического развития Максим Орешкин усомнился в этих выводах: при существующем уровне спроса основной драйвер экономического роста – это инвестиции, а не потребление. Главная задача ЦБ, по его словам, – обеспечивать ценовую стабильность, а для этого нужно поддерживать определенный уровень совокупного спроса в экономике. Инструментами ЦБ потенциальные темпы роста не сдвинуть, позже сказала глава регулятора Эльвира Набиуллина, необходимо снимать структурные ограничения.