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США решили отложить введение новых пошлин на китайские товары до 15 декабря

Власти США решили отложить до 15 декабря введение 10%-ных пошлин на отдельные виды импортируемых Китаем товаров, сообщается на сайте Торгового представительства США. На некоторые китайские товары пошлина будет введена с 1 сентября, как было объявлено ранее. В частности, введение пошлин будет отсрочено для таких товаров, как мобильные телефоны, мониторы, ноутбуки, видеоприставки, некоторые виды игрушек и отдельные предметы одежды и обуви.

Как отмечается в сообщении, отдельные виды продукции были исключены из списка из соображений национальной безопасности.

«Как обычно, Китай сказал, что они будут покупать больше у наших великих американских фермеров. Пока они не делают то, что сказали», – написал Трамп во вторник, 13 августа, в Twitter.

В свою очередь Reuters со ссылкой на министерство торговли Китая сообщило, что вице-премьер страны Лю Он вечером во вторник переговорил по телефону с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов США Стивеном Мнучином. О чем именно была беседа, не уточняется.

Трамп 1 августа анонсировал введение пошлин в размере 10% на поставляемые из Китая товары стоимостью $300 млрд в год. В мае президент США повысил с 10 до 25% пошлины на китайские товары стоимостью $200 млрд, после он ввел 25%-ные пошлины на товары стоимостью $300 млрд. Вашингтон повышает пошлины из-за недовольства медленным продвижением торговых переговоров с Китаем. На сегодняшний день под пошлины фактически подпадает весь импорт из Китая.