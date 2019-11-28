Минэкономразвития передумало закреплять за правительством управление спросом

Совокупный спрос в последнее время стал предметом макроэкономических дискуссий. Правительству и ЦБ нужно координировать свои действия по поддержке совокупного спроса, соответствующего инфляции в 4%, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на прошлой неделе на форуме «Россия зовет!». В этом году инфляция окажется ближе к 3%, то есть гораздо ниже ожидаемой, подчеркнул он. «Это означает, что по этому году мы определенный объем совокупного спроса недополучили», — пояснил министр.