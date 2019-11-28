Минэкономразвития передумало закреплять за правительством управление спросом
Минэкономразвития отозвало предложение поручить правительственной комиссии по экономическому развитию управление совокупным спросом. Проект постановления о реформировании правкомиссии 28 ноября был размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Пункта о совокупном спросе в нем нет.
Ранее о содержании проекта постановления рассказывал РБК со ссылкой на документ. Согласно его первоначальной версии, «координация государственной политики по управлению совокупным спросом» должна была стать ключевой задачей комиссии.
Совокупный спрос — это макроэкономический показатель, спрос на конечные товары и услуги всех макроэкономических агентов (домашние хозяйства, фирмы, государство) в определенный промежуток времени и при определенных уровнях цен.
Ведомство не комментирует исключение пункта о спросе из проекта постановления. «Ведомости» направили запрос в Минэкономразвития и Центробанк.
Источник «Интерфакса» рассказал, что министерство приняло такое решение после критики со стороны ЦБ. По данным агентства, регулятор исключительно резко отреагировал на предложение закрепить за правкомиссией по экономическому развитию полномочия по управлению совокупным спросом.
Совокупный спрос в последнее время стал предметом макроэкономических дискуссий. Правительству и ЦБ нужно координировать свои действия по поддержке совокупного спроса, соответствующего инфляции в 4%, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на прошлой неделе на форуме «Россия зовет!». В этом году инфляция окажется ближе к 3%, то есть гораздо ниже ожидаемой, подчеркнул он. «Это означает, что по этому году мы определенный объем совокупного спроса недополучили», — пояснил министр.
В связи с этим Орешкин предложил создать в структуре правкомиссии по экономическому развитию подкомиссию, которая будет заниматься обеспечением экономического роста и содействием реализации структурных реформ. Проект документа о создании подкомиссии был направлен на согласование в том числе в ЦБ. Возражение регулятора вызвал только один пункт — о наделении правкомиссии правом управлять спросом, пишет «Интерфакс».
ЦБ категорически против этого и видит в таком предложении угрозу для своей независимости, а также риск роста недоверия к проводимой денежно-кредитной политике, сказал собеседник агентства. По его словам, регулятор будет расценивать создание подкомиссии с такими функциями как готовность государства за счет управления совокупным спросом обеспечивать необходимые темпы роста экономики с риском для долгосрочной ценовой стабильности.
Ультиматум ЦБ был услышан, следует из документа, который был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения. Подпункта, который вызвал возмущение регулятора, там нет.