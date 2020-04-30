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Еврозона пережила рекордное падение ВВП в I квартале

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ВВП еврозоны в прошедшем квартале сократился самыми быстрыми темпами с 1995 г., когда стала публиковаться соответствующая статистика. По сравнению с последним кварталом 2019 г. спад составил 3,8%, сообщил в четверг предварительную оценку Евростат.

Это более сильное падение для еврозоны, чем во время мирового финансового кризиса 2008–2009 гг. Некоторые ведущие экономики пострадали еще сильнее: так, ВВП Франции сократился на 5,8% по сравнению с IV кварталом (рекорд с 1949 г.), а Испании – на 5,2% (максимум с 1995 г., когда стала публиковаться современная статистика). В Бельгии квартальный спад составил 3,9%, в Австрии – 2,5%, сообщили национальные статистические службы

По оценке ING, результат за I квартал – худший для стран блока с начала 1970 г. Европейские страны стали вводить карантин из-за распространения коронавируса в марте. Поэтому ожидается, что экономический спад во II квартале будет еще более значительным. ВВП Германии, которая пока не представила квартальные данные, по итогам года может сократиться на 6,3%, по прогнозу правительства страны. Но в текущем квартале начнется и осторожное восстановление экономической активности по мере того, как страны будут снимать или смягчать ограничительные меры, отмечается в отчете ING.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных