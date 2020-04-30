Еврозона пережила рекордное падение ВВП в I квартале
ВВП еврозоны в прошедшем квартале сократился самыми быстрыми темпами с 1995 г., когда стала публиковаться соответствующая статистика. По сравнению с последним кварталом 2019 г. спад составил 3,8%, сообщил в четверг предварительную оценку Евростат.
Это более сильное падение для еврозоны, чем во время мирового финансового кризиса 2008–2009 гг. Некоторые ведущие экономики пострадали еще сильнее: так, ВВП Франции сократился на 5,8% по сравнению с IV кварталом (рекорд с 1949 г.), а Испании – на 5,2% (максимум с 1995 г., когда стала публиковаться современная статистика). В Бельгии квартальный спад составил 3,9%, в Австрии – 2,5%, сообщили национальные статистические службы
По оценке ING, результат за I квартал – худший для стран блока с начала 1970 г. Европейские страны стали вводить карантин из-за распространения коронавируса в марте. Поэтому ожидается, что экономический спад во II квартале будет еще более значительным. ВВП Германии, которая пока не представила квартальные данные, по итогам года может сократиться на 6,3%, по прогнозу правительства страны. Но в текущем квартале начнется и осторожное восстановление экономической активности по мере того, как страны будут снимать или смягчать ограничительные меры, отмечается в отчете ING.