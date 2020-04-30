Еврозона пережила рекордное падение ВВП в I квартале

По оценке ING, результат за I квартал – худший для стран блока с начала 1970 г. Европейские страны стали вводить карантин из-за распространения коронавируса в марте. Поэтому ожидается, что экономический спад во II квартале будет еще более значительным. ВВП Германии, которая пока не представила квартальные данные, по итогам года может сократиться на 6,3%, по прогнозу правительства страны. Но в текущем квартале начнется и осторожное восстановление экономической активности по мере того, как страны будут снимать или смягчать ограничительные меры, отмечается в отчете ING.