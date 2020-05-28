Цикл лекций «Экономика и жизнь». Шестая тема – как экономика и здоровье влияют друг на друга

Шестую лекцию читает профессор экономики РЭШ, именной профессор Благотворительного фонда «Сафмар» Евгений Яковлев. Она называется «Эпидемия: как экономика и здоровье влияют друг на друга». Один из главных споров в экспертной среде, начатый в первые недели пандемии, не прекращается и сегодня: что важнее – спасать жизни людей, вводя жесткий карантин, или поддерживать экономику, оставляя предприятия открытыми? Большинство стран сделали выбор в пользу человеческих жизней, но что стоит за этим выбором? Лектор рассказывает, что экономисты знают о влиянии рецессии на здоровье и смертность и как это связано с благосостоянием стран.