Цикл лекций «Экономика и жизнь». Шестая тема – как экономика и здоровье влияют друг на друга
«Ведомости» показывают цикл онлайн-лекций «Экономика и жизнь», организованный Российской экономической школой совместно с проектом InLiberty. Ведущие экономисты страны рассказывают, что они думают о ситуации с эпидемией коронавируса и ее экономических последствиях. Темы лекций затрагивают все аспекты жизни – от влияния паники на финансовые рынки и потребительские привычки людей до вопросов, связанных с политикой, коррупцией, неравенством и счастьем.
Шестую лекцию читает профессор экономики РЭШ, именной профессор Благотворительного фонда «Сафмар» Евгений Яковлев. Она называется «Эпидемия: как экономика и здоровье влияют друг на друга». Один из главных споров в экспертной среде, начатый в первые недели пандемии, не прекращается и сегодня: что важнее – спасать жизни людей, вводя жесткий карантин, или поддерживать экономику, оставляя предприятия открытыми? Большинство стран сделали выбор в пользу человеческих жизней, но что стоит за этим выбором? Лектор рассказывает, что экономисты знают о влиянии рецессии на здоровье и смертность и как это связано с благосостоянием стран.