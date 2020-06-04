Цикл лекций «Экономика и жизнь». Седьмая тема – коррупция и способы борьбы с ней
«Ведомости» завершают цикл онлайн-лекций «Экономика и жизнь», организованный Российской экономической школой совместно с проектом InLiberty. На протяжении двух месяцев ведущие экономисты страны рассказывали, что они думают о ситуации с эпидемией коронавируса и ее экономических последствиях. Темы лекций затрагивали все аспекты жизни – от влияния паники на финансовые рынки и потребительские привычки людей до вопросов, связанных с политикой, коррупцией, неравенством и счастьем.
Заключительную, седьмую, лекцию читает профессор экономики РЭШ, именной профессор Благотворительного фонда «САФМАР» Михаил Другов. Она называется «Коррупция: почему ее нельзя победить, но как можно уменьшить?». Одна из главных проблем российской экономики – с научной точки зрения. Лектор объясняет, как современные экономисты смотрят на причины коррупции и способы борьбы с ней. Трансляция начнется в 17 часов.