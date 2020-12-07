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Курс евро опустился ниже 89 рублей впервые с 17 сентября

Ведомости

Курс евро опустился ниже порога в 89 руб. впервые с 17 сентября, следует из данных торгов на Московской бирже. К 20:15 мск стоимость европейской валюты составила 88,99 руб.

Цена евро упала ниже 90 руб. 4 декабря. После этого она продолжила снижаться. В целом валюта постепенно дешевеет с 3 ноября, то есть с момента завершения голосования на выборах президента США.

Доллар торгуется вблизи 73 руб. На 20:15 мск его стоимость составляла 73,3 руб. На таком уровне он находится впервые с конца августа.

Рубль укрепляется по отношению к мировым валютам на фоне роста цен на нефть. По данным торгов на лондонской бирже ICE, цена февральского фьючерса на нефть марки Brent составила более $49 за баррель, а январского фьючерса WTI — свыше $46 за баррель.

Ранее по теме: Цена российской нефти вернулась на докризисный уровень

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных