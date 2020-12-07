Курс евро опустился ниже 89 рублей впервые с 17 сентября
Курс евро опустился ниже порога в 89 руб. впервые с 17 сентября, следует из данных торгов на Московской бирже. К 20:15 мск стоимость европейской валюты составила 88,99 руб.
Цена евро упала ниже 90 руб. 4 декабря. После этого она продолжила снижаться. В целом валюта постепенно дешевеет с 3 ноября, то есть с момента завершения голосования на выборах президента США.
Доллар торгуется вблизи 73 руб. На 20:15 мск его стоимость составляла 73,3 руб. На таком уровне он находится впервые с конца августа.
Рубль укрепляется по отношению к мировым валютам на фоне роста цен на нефть. По данным торгов на лондонской бирже ICE, цена февральского фьючерса на нефть марки Brent составила более $49 за баррель, а январского фьючерса WTI — свыше $46 за баррель.