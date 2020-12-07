Курс евро опустился ниже 89 рублей впервые с 17 сентября

Рубль укрепляется по отношению к мировым валютам на фоне роста цен на нефть. По данным торгов на лондонской бирже ICE, цена февральского фьючерса на нефть марки Brent составила более $49 за баррель, а январского фьючерса WTI — свыше $46 за баррель.