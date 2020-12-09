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Глава Минсельхоза оценил ситуацию на продовольственном рынке

Ведомости

Ситуация на продовольственном рынке России стабильна, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«В целом ситуация на продовольственном рынке стабильная, дефицита продуктов мы не наблюдаем», — сказал Патрушев.

Сельское хозяйство, как и все сферы экономики, в этом году столкнулось с определенными вызовами. Однако, несмотря на распространение коронавируса, аграрии без сбоев провели посевную кампанию, обеспечив страну новым урожаем, отметил министр.

Спрос на товары длительного хранения вырос в начале марта из-за коронавируса. Сначала ажиотаж затронул крупные онлайн-магазины, позже его ощутили и федеральные сети. В конце марта Минпромторг и Минсельхоз сформировали дополнительный пул поставщиков продуктов на случай возможного срыва поставок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных