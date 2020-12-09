Глава Минсельхоза оценил ситуацию на продовольственном рынке
Ситуация на продовольственном рынке России стабильна, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«В целом ситуация на продовольственном рынке стабильная, дефицита продуктов мы не наблюдаем», — сказал Патрушев.
Сельское хозяйство, как и все сферы экономики, в этом году столкнулось с определенными вызовами. Однако, несмотря на распространение коронавируса, аграрии без сбоев провели посевную кампанию, обеспечив страну новым урожаем, отметил министр.
Спрос на товары длительного хранения вырос в начале марта из-за коронавируса. Сначала ажиотаж затронул крупные онлайн-магазины, позже его ощутили и федеральные сети. В конце марта Минпромторг и Минсельхоз сформировали дополнительный пул поставщиков продуктов на случай возможного срыва поставок.