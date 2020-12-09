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Мантуров ожидает роста доли отечественных производителей на рынке электроники

Ведомости

Минпромторг рассчитывает на увеличение доли российских компаний на внутреннем рынке электроники до 40% и выше к 2024 году в результате запрета на закупки импортной электроники для государственных нужд и других мер поддержки, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«(В следующем году) начнет действовать запрет, которого долго все ждали, на закупки импортной электроники для госнужд. И мы рассчитываем, что эти меры в комплексе позволят нашим производителям к 2024 году занять свыше 40% внутреннего рынка, увеличив более чем в два раза выручку по гражданской продукции», — сказал Мантуров в эфире телеканала «Россия 24».

Кроме того, среди других мер поддержки российских производителей, которые запланированы на следующий год, глава ведомства назвал финансирование НИОКР по гражданским направлениям микроэлектроники, поддержку проектам по созданию оборудования и систем автоматизированного проектирования, которые применяются для тестирования и производства микроэлектроники, а также увеличение компенсации затрат производителям серийно выпускаемой микроэлектроники.

Объем дополнительной поддержки радиоэлектронной промышленности глава ведомства оценил как колоссальные — 235 млрд руб. до 2023 года.

«Более половины этих средств будет направлено на прямые НИОКР, субсидирование по созданию новой микроэлектроники, а также инфраструктуры для ее разработки», — подчеркнул он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных