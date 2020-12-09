Мантуров ожидает роста доли отечественных производителей на рынке электроники
Минпромторг рассчитывает на увеличение доли российских компаний на внутреннем рынке электроники до 40% и выше к 2024 году в результате запрета на закупки импортной электроники для государственных нужд и других мер поддержки, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
«(В следующем году) начнет действовать запрет, которого долго все ждали, на закупки импортной электроники для госнужд. И мы рассчитываем, что эти меры в комплексе позволят нашим производителям к 2024 году занять свыше 40% внутреннего рынка, увеличив более чем в два раза выручку по гражданской продукции», — сказал Мантуров в эфире телеканала «Россия 24».
Кроме того, среди других мер поддержки российских производителей, которые запланированы на следующий год, глава ведомства назвал финансирование НИОКР по гражданским направлениям микроэлектроники, поддержку проектам по созданию оборудования и систем автоматизированного проектирования, которые применяются для тестирования и производства микроэлектроники, а также увеличение компенсации затрат производителям серийно выпускаемой микроэлектроники.
Объем дополнительной поддержки радиоэлектронной промышленности глава ведомства оценил как колоссальные — 235 млрд руб. до 2023 года.
«Более половины этих средств будет направлено на прямые НИОКР, субсидирование по созданию новой микроэлектроники, а также инфраструктуры для ее разработки», — подчеркнул он.