Мантуров ожидает роста доли отечественных производителей на рынке электроники

«(В следующем году) начнет действовать запрет, которого долго все ждали, на закупки импортной электроники для госнужд. И мы рассчитываем, что эти меры в комплексе позволят нашим производителям к 2024 году занять свыше 40% внутреннего рынка, увеличив более чем в два раза выручку по гражданской продукции», — сказал Мантуров в эфире телеканала «Россия 24».