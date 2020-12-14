Дерипаска объяснил рост цен на продукты высокими процентами по кредитам

Бизнесмен Олег Дерипаска назвал странным то, что представителей власти и простых людей удивляет рост цен на продовольствие. По его мнению, в этом нет ничего удивительного, с учетом того, что в России высокая процентная ставка по кредитам для аграриев. Аграрные компании, по его словам, получают кредиты под 12% годовых, и в связи с этим вынуждены повышать цены на продукты.