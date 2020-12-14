Дерипаска объяснил рост цен на продукты высокими процентами по кредитам
Бизнесмен Олег Дерипаска назвал странным то, что представителей власти и простых людей удивляет рост цен на продовольствие. По его мнению, в этом нет ничего удивительного, с учетом того, что в России высокая процентная ставка по кредитам для аграриев. Аграрные компании, по его словам, получают кредиты под 12% годовых, и в связи с этим вынуждены повышать цены на продукты.
«Странно, что всех удивляет рост цен на продовольствие. Было бы удивительно, если бы они не росли. Нужно посмотреть на то, что происходило последние 10–15 лет: под какой процент аграрный сектор получал возможность финансировать свои проекты», — написал он в своем Telegram-канале.
По мнению бизнесмена, для того чтобы остановить рост цен, необходимо снизить ставки по кредитам до уровня Европы или Америки, а также развивать инфраструктуру и логистику.
9 декабря президент России Владимир Путин раскритиковал главу Минэкономразвития Максима Решетникова за «эксперименты» с ценами на базовые продукты питания.
Путин также потребовал на совещании в течение недели согласовать все необходимые меры для урегулирования ситуации с высокими ценами на продукты питания. По его словам, рост цен не имеет отношения к пандемии коронавируса и объемам производства.
На совещании 9 декабря Путин также назвал рост цен на базовые продукты питания попыткой подогнать внутренние цены под мировые, подчеркнув, что с этим явлением нужно бороться. Президент добавил, что все инструменты сдерживания цен на данные виды продуктов известны, а на их подорожание необходимо своевременно реагировать.
Позднее в пятницу в Минпромторге заявили об отсутствии предпосылок для роста цен на продукты питания, в том числе на наиболее подорожавшие сахар и подсолнечное масло, а Генпрокуратура объявила о начале проверки обоснованности роста цен на продовольственные товары.