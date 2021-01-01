В России МРОТ впервые превысил прожиточный минимум

31 декабря Минтруд сообщил, что размер прожиточного минимума в России в 2020 г. составил 11 301 руб. В министерстве подчеркнули, что это данные предварительного расчета, который был составлен на основе цен на товары, включенных в состав потребительской корзины, за 11 месяцев 2020 г.