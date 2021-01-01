В России МРОТ впервые превысил прожиточный минимум
С 1 января в России изменилась методика расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума. Они составляют 12 792 руб. и 11 653 руб. в месяц соответственно. Таким образом, МРОТ впервые превысил прожиточный минимум.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что МРОТ в 2021 г. вырастет на 5,5% и составит 12 792 руб., а прожиточный минимум в 2021 г. увеличится на 3,7% и составит 11 653 руб.
Согласно новой методике, прожиточный минимум в России устанавливается на уровне 44,2% медианного дохода в стране, МРОТ – на уровне 43% медианной зарплаты. Ранее величина прожиточного минимума рассчитывалась на основе стоимости потребительской корзины. МРОТ устанавливался на уровне 100% прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал предыдущего года.
31 декабря Минтруд сообщил, что размер прожиточного минимума в России в 2020 г. составил 11 301 руб. В министерстве подчеркнули, что это данные предварительного расчета, который был составлен на основе цен на товары, включенных в состав потребительской корзины, за 11 месяцев 2020 г.