Голикова: в 2021 году МРОТ впервые превысит прожиточный минимум
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2021 г. вырастет на 5,5% и составит 12 792 руб., заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Трансляция заседания велась на телеканале «Россия 24».
«Впервые минимальный размер оплаты труда превысит прожиточный минимум трудоспособного населения. Это увеличение затронет доходы почти 3,9 млн наших граждан», — сказала Голикова.
Ранее, по словам Голиковой, была изменена модель расчета прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда, которая начнет действовать с 2021 г. Согласно новой модели, прожиточный минимум в следующем году увеличится на 3,7% и составит 11 653 руб. Голикова отметила, что показатель вырастет на уровень инфляции. Кроме того, со следующего года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,3%, рассказала вице-премьер.
Согласно новой методике, прожиточный минимум в России будет устанавливаться на уровне 44,2% медианного дохода в стране, МРОТ – на уровне 43% медианной зарплаты. Ранее величина прожиточного минимума рассчитывалась на основе стоимости потребительской корзины. МРОТ устанавливался на уровне 100% прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал предыдущего года.