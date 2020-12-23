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Голикова: в 2021 году МРОТ впервые превысит прожиточный минимум

Ведомости

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2021 г. вырастет на 5,5% и составит 12 792 руб., заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Трансляция заседания велась на телеканале «Россия 24».

«Впервые минимальный размер оплаты труда превысит прожиточный минимум трудоспособного населения. Это увеличение затронет доходы почти 3,9 млн наших граждан», — сказала Голикова.

Ранее, по словам Голиковой, была изменена модель расчета прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда, которая начнет действовать с 2021 г. Согласно новой модели, прожиточный минимум в следующем году увеличится на 3,7% и составит 11 653 руб. Голикова отметила, что показатель вырастет на уровень инфляции. Кроме того, со следующего года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,3%, рассказала вице-премьер.

Согласно новой методике, прожиточный минимум в России будет устанавливаться на уровне 44,2% медианного дохода в стране, МРОТ – на уровне 43% медианной зарплаты. Ранее величина прожиточного минимума рассчитывалась на основе стоимости потребительской корзины. МРОТ устанавливался на уровне 100% прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал предыдущего года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных