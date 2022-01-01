Запасы газа в подземных хранилищах Украины сократились за год почти на 43%

Украинский «Нафтогаз» также сообщал, что его крупнейшие газовые месторождения истощены на 80%. Председатель правления компании Юрий Витренко отметил, что в последние годы объем добычи газа сокращается при цели по его увеличению. Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко сказал, что страна должна достичь газовой независимости от России. В октябре кабинет министров республики поручил «Нафтогазу» и «Укргаздобыче» нарастить объем добычи газа. Также Витренко заявил, что страна не в состоянии обеспечить поступление газа из альтернативных источников.