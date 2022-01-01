Запасы газа в подземных хранилищах Украины сократились за год почти на 43%
Запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины сократились за год почти на 43% и составляют по состоянию на 1 января 13,517 млрд куб. м. Об этом со ссылкой на оперативные данные на сайте компании — оператора ПХГ «Укртрансгаз» сообщает ТАСС.
Сейчас ПХГ Украины заполнены на 43,7%, свободные мощности составляют 16,452 млрд куб. м.
Ранее председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер предупредил о снижении запасов газа в ПХГ Украины до исторического минимума.
«24 декабря Украина вошла в зону исторически минимальных запасов газа в своих подземных хранилищах. Сегодня запасы газа на Украине составляют менее 14 млрд кубометров — это на 10 млрд меньше, чем в конце декабря прошлого года», — сказал топ-менеджер, его слова приводятся на сайте Кремля.
При этом «Газпром» в полном объеме исполнил свои обязательства по транзиту газа через Украину, добавил Миллер. Так, компания уже поставила 41,5 млрд куб. м газа при плановом объеме в 40 млрд куб. м, пояснил он.
Украинский «Нафтогаз» также сообщал, что его крупнейшие газовые месторождения истощены на 80%. Председатель правления компании Юрий Витренко отметил, что в последние годы объем добычи газа сокращается при цели по его увеличению. Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко сказал, что страна должна достичь газовой независимости от России. В октябре кабинет министров республики поручил «Нафтогазу» и «Укргаздобыче» нарастить объем добычи газа. Также Витренко заявил, что страна не в состоянии обеспечить поступление газа из альтернативных источников.