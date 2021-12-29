Миллер предупредил о снижении запасов газа в ПХГ Украины до исторического минимума
Менее 14 млрд куб. м. газа находится в подземных хранилищах (ПХГ) Украины на сегодняшний день, что является исторически минимальным показателем, сообщил президенту России Владимиру Путину в ходе совещания о прохождении отопительного сезона председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.
«24 декабря Украина вошла в зону исторических минимальных запасов газа в своих подземных хранилищах. Сегодня запасы газа на Украине составляют менее 14 миллиардов кубометров газа — это на 10 миллиардов меньше, чем в конце декабря прошлого года», — сказал топ-менеджер, его слова приводятся на сайте Кремля.
При этом «Газпром» в полном объеме исполнил свои обязательства по транзиту газа через Украину, добавил Миллер. Так, компания уже поставила 41,5 млрд куб. м. газа при плановом объеме в 40 млрд куб. м., пояснил он.
Ранее украинский «Нафтогаз» сообщил, что его крупнейшие газовые месторождения истощены на 80%. Председатель правления компании Юрий Витренко отметил, что в последние годы объем добычи газа сокращается при цели по его увеличению. Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко сказал, что страна должна достичь газовой независимости от России. В октябре кабинет министров республики поручил «Нафтогазу» и «Укргаздобыче» нарастить объем добычи газа.
Также Витренко заявил, что страна не в состоянии обеспечить поступление газа из альтернативных источников. Танкеры с СПГ страна принимать не может, уточнил он. Топ-менеджер предупредил, что Киев будет настаивать на введении санкций США против газопровода «Северный поток — 2». По мнению Киева, «Газпром» намеренно снижает объем реализации на спотовом рынке и ограничивает возможности других компаний поставлять дополнительные объемы газа в Европу.
23 декабря в ходе пресс-конференции Путин назвал обвинения в адрес «Газпрома» по поставкам газа в Европу попыткой «с ног на голову все поставить» и наведением «тени на плетень». «Газпром», по словам главы государства, поставляет в Европу весь объем, который запрашивают контрагенты по имеющимся контрактам. Помимо этого, российская компания увеличивает свои поставки в дальнее зарубежье и Европу, добавил глава государства.