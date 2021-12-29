Миллер предупредил о снижении запасов газа в ПХГ Украины до исторического минимума

Также Витренко заявил, что страна не в состоянии обеспечить поступление газа из альтернативных источников. Танкеры с СПГ страна принимать не может, уточнил он. Топ-менеджер предупредил, что Киев будет настаивать на введении санкций США против газопровода «Северный поток — 2». По мнению Киева, «Газпром» намеренно снижает объем реализации на спотовом рынке и ограничивает возможности других компаний поставлять дополнительные объемы газа в Европу.