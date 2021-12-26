В «Газпроме» прокомментировали обвинения в недостаточных объемах поставок газа
Обвинения в недостаточных объемах поставок газа странам Европы неприемлемы и беспочвенны, они не соответствуют действительности, заявил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов в эфире телеканала «Россия-1».
«Все обвинения в адрес России и "Газпрома" в том, что мы даем мало газа на европейский рынок, являются абсолютно беспочвенными и неприемлемыми, и не соответствующими действительности. А проще говоря, вранье и ложь», — сказал Куприянов (цитата по ТАСС).
Представитель «Газпрома» добавил, что компания готова поставлять дополнительные объемы газа в рамках действующих долгосрочных контрактов, а цена в рамках этих поставок ниже, чем спотовые цены. По словам Куприянова, «все проблемы в Западной Европе создают себе сами».
Ранее президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции назвал обвинения в адрес «Газпрома» по поставкам газа в Европу попыткой «с ног на голову все поставить» и наведением «тени на плетень». «Газпром», по словам главы государства, поставляет в Европу весь объем, который запрашивают контрагенты по имеющимся контрактам. Помимо этого, российская компания увеличивает свои поставки в дальнее зарубежье, Европу.
21 декабря «Нафтогаз Украины» направил в Еврокомиссию жалобу на «злоупотребление» «Газпромом» доминирующим положением на европейском рынке газа. Украинская компания утверждает, что «Газпром» резко уменьшил продажу природного газа на европейском спотовом рынке и «ограничивает возможности других компаний» поставлять дополнительные объемы газа в Европу. В частности, в «Нафтогазе» указали на недавнее решение российского холдинга не увеличивать транзит газа в ЕС через территорию Украины и прекращение торгов на электронной торговой площадке «Газпрома».
В сентябре группа депутатов Европарламента обратилась в Еврокомиссию с просьбой расследовать «возможное манипулирование рынком» со стороны «Газпрома» из-за роста цен. Европейский регулятор объяснил ценовое ралли результатом объективных факторов. Позднее было принято решение, что ЕК проведет проверку европейских рынков газа и углеродных квот на предмет необоснованных спекуляций.