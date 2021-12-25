Глава «Нафтогаза» заявил об отсутствии альтернативы российскому газу

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Москве назвал обвинения в адрес «Газпрома» по поставкам газа в Европу попыткой «с ног на голову все поставить» и наведением «тени на плетень». «Газпром», по словам главы государства, поставляет в Европу весь объем, который запрашивают контрагенты по имеющимся контрактам. Помимо этого российская компания увеличивает свои поставки в дальнее зарубежье, Европу.