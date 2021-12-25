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Экономика

Глава «Нафтогаза» заявил об отсутствии альтернативы российскому газу

Ведомости

Председатель правления компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что Украина пока не в состоянии обеспечить поступление газа из альтернативных источников. 

«Физически судна с LNG (сжиженным природным газом. — РБК) в Украину заходить не могут. И даже с терминала в Польше регазифицированный LNG физически сейчас не может заходить в Украину через трубы», — сказал Витренко в интервью «РБК Украина».

По его словам, для получения сжиженного газа необходимо модернизировать систему газопроводов из Польши. Польские власти не инвестируют в проект и ждут этого шага от Европы, отметил Витренко.

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Крупнейшие газовые месторождения украинского «Нафтогаза» истощены на 80%, ранее сообщала компания в Facebook.

Витренко отмечал, что в последние годы объем добычи газа сокращается, притом что перед компанией стоит цель по его увеличению. Однако во второй половине 2021 г. ситуация стабилизировалась, в декабре наблюдалась положительная тенденция, добавил топ-менеджер.

На фоне обострения энергокризиса глава «Нафтогаза Украины» заявил в четверг, что Киев будет настаивать на введении санкций США против газопровода «Северный поток – 2». 21 декабря компания обратилась в Еврокомиссию жалобой на злоупотребление «Газпромом» доминирующим положением на европейском рынке газа. «Нафтогаз» утверждает, что «Газпром» намеренно резко снизил объем реализации на спотовом рынке и ограничивает возможности других компаний поставлять дополнительные объемы газа в Европу.

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Москве назвал обвинения в адрес «Газпрома» по поставкам газа в Европу попыткой «с ног на голову все поставить» и наведением «тени на плетень». «Газпром», по словам главы государства, поставляет в Европу весь объем, который запрашивают контрагенты по имеющимся контрактам. Помимо этого российская компания увеличивает свои поставки в дальнее зарубежье, Европу.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко говорил, что страна должна достичь газовой независимости от России. В октябре кабинет министров республики поручил «Нафтогазу» и «Укргаздобыче» нарастить объем добычи газа.

Украина планирует к 2025 г. полностью покрывать свои потребности в газе за счет собственной добычи, говорил в марте премьер-министр страны Денис Шмыгаль. При этом Витренко отмечал, что республике необходимо повысить объем добычи до 25 млрд куб. м в год, чтобы добиться энергетической независимости.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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