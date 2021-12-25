Глава «Нафтогаза» заявил об отсутствии альтернативы российскому газу
Председатель правления компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что Украина пока не в состоянии обеспечить поступление газа из альтернативных источников.
По его словам, для получения сжиженного газа необходимо модернизировать систему газопроводов из Польши. Польские власти не инвестируют в проект и ждут этого шага от Европы, отметил Витренко.
Крупнейшие газовые месторождения украинского «Нафтогаза» истощены на 80%, ранее сообщала компания в Facebook.
Витренко отмечал, что в последние годы объем добычи газа сокращается, притом что перед компанией стоит цель по его увеличению. Однако во второй половине 2021 г. ситуация стабилизировалась, в декабре наблюдалась положительная тенденция, добавил топ-менеджер.
На фоне обострения энергокризиса глава «Нафтогаза Украины» заявил в четверг, что Киев будет настаивать на введении санкций США против газопровода «Северный поток – 2». 21 декабря компания обратилась в Еврокомиссию жалобой на злоупотребление «Газпромом» доминирующим положением на европейском рынке газа. «Нафтогаз» утверждает, что «Газпром» намеренно резко снизил объем реализации на спотовом рынке и ограничивает возможности других компаний поставлять дополнительные объемы газа в Европу.
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Москве назвал обвинения в адрес «Газпрома» по поставкам газа в Европу попыткой «с ног на голову все поставить» и наведением «тени на плетень». «Газпром», по словам главы государства, поставляет в Европу весь объем, который запрашивают контрагенты по имеющимся контрактам. Помимо этого российская компания увеличивает свои поставки в дальнее зарубежье, Европу.
Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко говорил, что страна должна достичь газовой независимости от России. В октябре кабинет министров республики поручил «Нафтогазу» и «Укргаздобыче» нарастить объем добычи газа.
Украина планирует к 2025 г. полностью покрывать свои потребности в газе за счет собственной добычи, говорил в марте премьер-министр страны Денис Шмыгаль. При этом Витренко отмечал, что республике необходимо повысить объем добычи до 25 млрд куб. м в год, чтобы добиться энергетической независимости.