«Нафтогаз» сообщил об истощении крупнейших месторождений газа на 80%
«Наши крупнейшие газовые месторождения достаточно истощены и находятся на завершающей стадии эксплуатации. Мы так долго добывали, что сухость педекудийских полей достигает 80%» — сказано в тексте публикации.
Председатель правления «Нафтогаза» Юрий Витренко отметил, что в последние годы объем добычи газа сокращается при том, что перед компанией стоит цель по ее увеличению. Однако во второй половине 2021 г. ситуация стабилизировалась, в декабре наблюдалась положительная тенденция, добавил топ-менеджер.
Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко сказал, что страна должна достичь газовой независимости от России. В октябре кабинет министров республики поручил «Нафтогазу» и «Укргаздобыче» нарастить объем добычи газа.
Украина планирует к 2025 г. полностью покрывать свои потребности в газе за счет собственной добычи, говорил в марте премьер-министр страны Денис Шмыгаль. При этом Витренко отмечал, что республике необходимо повысить объем добычи до 25 млрд куб. м. в год, чтобы добиться энергетической независимости, сообщали «РИА Новости».