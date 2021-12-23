«Нафтогаз» сообщил об истощении крупнейших месторождений газа на 80%

Украина планирует к 2025 г. полностью покрывать свои потребности в газе за счет собственной добычи, говорил в марте премьер-министр страны Денис Шмыгаль. При этом Витренко отмечал, что республике необходимо повысить объем добычи до 25 млрд куб. м. в год, чтобы добиться энергетической независимости, сообщали «РИА Новости».