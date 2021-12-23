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«Нафтогаз» сообщил об истощении крупнейших месторождений газа на 80%

Ведомости

Крупнейшие газовые месторождения украинского «Нафтогаза» истощены на 80%, говорится в сообщении государственной компании в Facebook.

«Наши крупнейшие газовые месторождения достаточно истощены и находятся на завершающей стадии эксплуатации. Мы так долго добывали, что сухость педекудийских полей достигает 80%» — сказано в тексте публикации.

Председатель правления «Нафтогаза» Юрий Витренко отметил, что в последние годы объем добычи газа сокращается при том, что перед компанией стоит цель по ее увеличению. Однако во второй половине 2021 г. ситуация стабилизировалась, в декабре наблюдалась положительная тенденция, добавил топ-менеджер.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко сказал, что страна должна достичь газовой независимости от России. В октябре кабинет министров республики поручил «Нафтогазу» и «Укргаздобыче» нарастить объем добычи газа.

Украина планирует к 2025 г. полностью покрывать свои потребности в газе за счет собственной добычи, говорил в марте премьер-министр страны Денис Шмыгаль. При этом Витренко отмечал, что республике необходимо повысить объем добычи до 25 млрд куб. м. в год, чтобы добиться энергетической независимости, сообщали «РИА Новости».

Ранее по теме: «Нафтогаз» пожаловался в Еврокомиссию на «антиконкурентные» действия «Газпрома»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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