Запасы газа в хранилищах Украины достигли исторического минимума

Стоимость январских фьючерсов на газ на нидерландском хабе TTF снизились 27 декабря ниже 1100 за 1000 кубометров. При этом в начале прошлой недели, напротив, наблюдался стремительный рост цен в Европе — 21 декабря они достигли исторического максимума в $2200 за 1000 куб. м. В результате танкеры со сжиженным природным газом (СПГ) стали массово уходить в ЕС вместо азиатских рынков. По данным Bloomberg, всего за сутки с 22 на 23 декабря число взявших курс на Европу СПГ-танкеров из США увеличилось в полтора раза и на 24 декабря составило 15.