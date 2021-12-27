Запасы газа в хранилищах Украины достигли исторического минимума
Запасы газа в подземных хранилищах Украины достигли исторического минимума, говорится в сообщении «Газпрома».
«Украина с 24 декабря вошла в зону исторического минимума по запасам газа в ПХГ – 14,37 млрд куб. м, это на 9,9 млрд куб. м ниже показателя прошлого года и уже на 1 млрд куб. м меньше, чем на начало закачки в апреле этого года», — отметили в компании.
В европейских подземных хранилищах объем активного газа на 21,1 млрд куб. м меньше прошлогоднего уровня по состоянию на 24 декабря, указано в сообщении. «Отобрано уже 43,1% от объема газа, закачанного в этом году», — сообщили в «Газпроме».
Ранее председатель правления украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что страна не в состоянии обеспечить поступление газа из альтернативных источников. Танкеры с СПГ страна принимать не может, уточнил он. Витренко также заявлял, что Киев будет настаивать на введении санкций США против газопровода «Северный поток – 2». По его словам, «Газпром» намеренно снизил объем реализации на спотовом рынке и ограничивает возможности других компаний поставлять дополнительные объемы газа в Европу.
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Москве назвал обвинения в адрес «Газпрома» по поставкам газа в Европу попыткой «с ног на голову все поставить» и наведением «тени на плетень». «Газпром», по словам главы государства, поставляет в Европу весь объем, который запрашивают контрагенты по имеющимся контрактам. Помимо этого российская компания увеличивает свои поставки в дальнее зарубежье, Европу.
Стоимость январских фьючерсов на газ на нидерландском хабе TTF снизились 27 декабря ниже 1100 за 1000 кубометров. При этом в начале прошлой недели, напротив, наблюдался стремительный рост цен в Европе — 21 декабря они достигли исторического максимума в $2200 за 1000 куб. м. В результате танкеры со сжиженным природным газом (СПГ) стали массово уходить в ЕС вместо азиатских рынков. По данным Bloomberg, всего за сутки с 22 на 23 декабря число взявших курс на Европу СПГ-танкеров из США увеличилось в полтора раза и на 24 декабря составило 15.