Медведев назвал термин «импортозамещение» унизительным для России
Термин «импортозамещение» в российском контексте звучит несколько унизительно, заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на заседании партийного форума «Предпринимательство в новой экономической реальности».
«Насчет импортозамещения — действительно термин не самый удачный, немножко унизительный для нас. Это тоже все ощущают, особенно когда речь идет о каком-то барахле. Ладно, когда речь идет о высоких технологиях», — отметил Медведев (цитата по «РИА Новости»).
Таким образом он прокомментировал предложение генерального директора АО «Агентство по государственному заказу» Якова Геллера отказаться от слова «импортозамещение» и придумать новое определение. После его выступления модератор форума сообщила, что Медведев уже высказал свое предложение — «технологический суверенитет». «Можно и "независимый" сказать. Как хотите», — добавил политик.
Ранее сегодня президент России Владимир Путин заявил, что страна смогла решить главные задачи в импортозамещении по ключевым направлениям, обеспечивающим суверенитет. Он добавил, что Россия в этом направлении будет двигаться дальше. «Ведь импортозамещение — это не панацея от всех бед, и мы не собираемся заниматься исключительно импортозамещением. Мы собираемся просто развиваться», — подчеркнул Путин.
Премьер-министр Михаил Мишустин, в свою очередь, подчеркнул, что импортозамещение не будет быстрым процессом, но его надо развивать, ставя перед собой четкие цели. По его словам, надо также развивать контакты с потребителями продукции, чтобы учитывать в работе их предложения и потребности.
26 мая министр экономического развития Максим Решетников заявил, что России необходимо возвращаться к «равновесному курсу» рубля, иначе отечественная продукция будет неконкурентной на внешнем рынке. В противном случае, по его словам, внутренние производители будут все больше ощущать давление со стороны ввозимых товаров и проигрывать конкуренцию. Если оставить текущий курс рубля на долгосрочную перспективу, то никакие проекты импортозамещения бизнес не запустит, отметил он.
19 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не согласен с мнением сенатора Андрея Клишаса о том, что программа импортозамещения в России была провалена. Он рассказал, что правительство и президент России Владимир Путин предметно занимаются вопросами импортозамещения. Песков напомнил, что Путин недавно провел встречу с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым, который рассказал о работе корпорации, ведущей крупные проекты по импортозамещению.