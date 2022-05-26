Медведев назвал термин «импортозамещение» унизительным для России

Ранее сегодня президент России Владимир Путин заявил, что страна смогла решить главные задачи в импортозамещении по ключевым направлениям, обеспечивающим суверенитет. Он добавил, что Россия в этом направлении будет двигаться дальше. «Ведь импортозамещение — это не панацея от всех бед, и мы не собираемся заниматься исключительно импортозамещением. Мы собираемся просто развиваться», — подчеркнул Путин.