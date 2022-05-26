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Экономика

Медведев назвал термин «импортозамещение» унизительным для России

Ведомости

Термин «импортозамещение» в российском контексте звучит несколько унизительно, заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на заседании партийного форума «Предпринимательство в новой экономической реальности».

«Насчет импортозамещения — действительно термин не самый удачный, немножко унизительный для нас. Это тоже все ощущают, особенно когда речь идет о каком-то барахле. Ладно, когда речь идет о высоких технологиях», — отметил Медведев (цитата по «РИА Новости»).

Таким образом он прокомментировал предложение генерального директора АО «Агентство по государственному заказу» Якова Геллера отказаться от слова «импортозамещение» и придумать новое определение. После его выступления модератор форума сообщила, что Медведев уже высказал свое предложение — «технологический суверенитет». «Можно и "независимый" сказать. Как хотите», — добавил политик.

Ранее сегодня президент России Владимир Путин заявил, что страна смогла решить главные задачи в импортозамещении по ключевым направлениям, обеспечивающим суверенитет. Он добавил, что Россия в этом направлении будет двигаться дальше. «Ведь импортозамещение — это не панацея от всех бед, и мы не собираемся заниматься исключительно импортозамещением. Мы собираемся просто развиваться», — подчеркнул Путин.

Премьер-министр Михаил Мишустин, в свою очередь, подчеркнул, что импортозамещение не будет быстрым процессом, но его надо развивать, ставя перед собой четкие цели. По его словам, надо также развивать контакты с потребителями продукции, чтобы учитывать в работе их предложения и потребности.

26 мая министр экономического развития Максим Решетников заявил, что России необходимо  возвращаться к «равновесному курсу» рубля, иначе отечественная продукция будет неконкурентной на внешнем рынке. В противном случае, по его словам, внутренние производители будут все больше ощущать давление со стороны ввозимых товаров и проигрывать конкуренцию. Если оставить текущий курс рубля на долгосрочную перспективу, то никакие проекты импортозамещения бизнес не запустит, отметил он.

19 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не согласен с мнением сенатора Андрея Клишаса о том, что программа импортозамещения в России была провалена. Он рассказал, что правительство и президент России Владимир Путин предметно занимаются вопросами импортозамещения. Песков напомнил, что Путин недавно провел встречу с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым, который рассказал о работе корпорации, ведущей крупные проекты по импортозамещению.

Ранее по теме: Как происходит импортозамещение в нефтяной отрасли

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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