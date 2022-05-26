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Решетников заявил о необходимости возврата к «равновесному курсу» рубля

Ведомости

России необходимо возвращаться к «равновесному курсу» рубля, иначе отечественная продукция будет неконкурентной на внешнем рынке, заявил министр экономического развития Максим Решетников. В Минэкономразвития ранее заявляли о пределе укрепления курса рубля.

«Тот курс, который сейчас есть, — он в долгосрочном плане представляет проблему, потому что реальный эффективный курс на 40% крепче, чем за последние пять лет. Это означает серьезный вызов и внутреннему производителю, который по мере восстановления каналов импорта будет все больше ощущать давление, конкурировать с ними, проигрывать эту конкуренцию» — отметил Решетников (цитата по ТАСС).

По его словам, по мере восстановления каналов импорта внутренние производители будут все больше ощущать давление со стороны ввозимых товаров и проигрывать конкуренцию. Если оставить текущий курс рубля на долгосрочную перспективу, то никакие проекты импортозамещения бизнес не запустит, заключил он.

Ранее сегодня курс евро на торгах Московской биржи вырос на 7 руб. и по состоянию на 16:16 мск составил 68 руб. Доллар, в свою очередь, вырос на 4,8 руб., превысив 64 руб. Это случилось после того, как совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 3 п. п. — до 11%.

После начала военной операции России на Украине и западных санкций курс доллара и евро к рублю побил рекорды. 10 марта курсы доллара и евро к рублю достигли максимума на Мосбирже — 121,5 руб. и 132,4 руб. соответственно.

Затем с середины марта российская валюта начала укрепляться, когда появился эффект от валютного и капитального контроля ЦБ. В частности, регулятор начал валютные интервенции, обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки, запретил банкам проводить переводы из России нерезидентам из недружественных стран, ограничил сумму переводов для физлиц, снятие и покупку наличной валюты. 23 мая этот норматив снизили до 50%.

Некоторые иностранные эксперты называли укрепление российской валюты «искусственным». Однако помощник президента России Максим Орешкин подчеркивал, что текущий курс рубля является абсолютно рыночным. По его словам, страна оказалась в ситуации, когда валюты приходит много, а потребность в ней существенно сократилась.

Ранее по теме: Курс евро на Мосбирже вырос до 68 рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных