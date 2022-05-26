Решетников заявил о необходимости возврата к «равновесному курсу» рубля
России необходимо возвращаться к «равновесному курсу» рубля, иначе отечественная продукция будет неконкурентной на внешнем рынке, заявил министр экономического развития Максим Решетников. В Минэкономразвития ранее заявляли о пределе укрепления курса рубля.
«Тот курс, который сейчас есть, — он в долгосрочном плане представляет проблему, потому что реальный эффективный курс на 40% крепче, чем за последние пять лет. Это означает серьезный вызов и внутреннему производителю, который по мере восстановления каналов импорта будет все больше ощущать давление, конкурировать с ними, проигрывать эту конкуренцию» — отметил Решетников (цитата по ТАСС).
По его словам, по мере восстановления каналов импорта внутренние производители будут все больше ощущать давление со стороны ввозимых товаров и проигрывать конкуренцию. Если оставить текущий курс рубля на долгосрочную перспективу, то никакие проекты импортозамещения бизнес не запустит, заключил он.
Ранее сегодня курс евро на торгах Московской биржи вырос на 7 руб. и по состоянию на 16:16 мск составил 68 руб. Доллар, в свою очередь, вырос на 4,8 руб., превысив 64 руб. Это случилось после того, как совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 3 п. п. — до 11%.
После начала военной операции России на Украине и западных санкций курс доллара и евро к рублю побил рекорды. 10 марта курсы доллара и евро к рублю достигли максимума на Мосбирже — 121,5 руб. и 132,4 руб. соответственно.
Затем с середины марта российская валюта начала укрепляться, когда появился эффект от валютного и капитального контроля ЦБ. В частности, регулятор начал валютные интервенции, обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки, запретил банкам проводить переводы из России нерезидентам из недружественных стран, ограничил сумму переводов для физлиц, снятие и покупку наличной валюты. 23 мая этот норматив снизили до 50%.
Некоторые иностранные эксперты называли укрепление российской валюты «искусственным». Однако помощник президента России Максим Орешкин подчеркивал, что текущий курс рубля является абсолютно рыночным. По его словам, страна оказалась в ситуации, когда валюты приходит много, а потребность в ней существенно сократилась.