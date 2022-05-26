Курс евро на Мосбирже вырос до 68 рублей

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина также заявила, что регулятору удалось защитить финансовую стабильность России и не допустить раскручивания инфляционной спирали, однако пока рано останавливаться, потому что начинается период структурной трансформации экономики. По ее словам, в первые месяцы нужно было принимать тактические решения, чтобы противодействовать первому шоку санкций