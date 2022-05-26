Курс евро на Мосбирже вырос до 68 рублей
Курс евро на торгах Московской биржи вырос на 7 руб. и по состоянию на 16:16 мск составил 68 руб., свидетельствуют данные площадки. Доллар, в свою очередь, вырос на 4,8 руб.
Курсы американской и европейской валют в ходе торгов росли более чем на 4,8 рубля, превышая 64 и 67 руб. соответственно. 25 мая по итогам торгов курс доллара составил 59,33 руб., курс евро — 60,62 руб. Банк России установил на 26 мая официальный курс доллара на уровне 62,04 руб., а курс евро — 64,43 руб.
26 мая на внеочередном заседании совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 3 п. п. — до 11%. Ожидания ЦБ по инфляции на 2023 г. в 5-7% и на 2024 г. в 4% остаются прежними.
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина также заявила, что регулятору удалось защитить финансовую стабильность России и не допустить раскручивания инфляционной спирали, однако пока рано останавливаться, потому что начинается период структурной трансформации экономики. По ее словам, в первые месяцы нужно было принимать тактические решения, чтобы противодействовать первому шоку санкций