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Финансы

Курс евро на Мосбирже вырос до 68 рублей

Ведомости

Курс евро на торгах Московской биржи вырос на 7 руб. и по состоянию на 16:16 мск составил 68 руб., свидетельствуют данные площадки. Доллар, в свою очередь, вырос на 4,8 руб.  

Курсы американской и европейской валют в ходе торгов росли более чем на 4,8 рубля, превышая 64 и 67 руб. соответственно. 25 мая по итогам торгов курс доллара составил 59,33 руб., курс евро — 60,62 руб. Банк России установил на 26 мая официальный курс доллара на уровне 62,04 руб., а курс евро — 64,43 руб. 

26 мая на внеочередном заседании совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 3 п. п. — до 11%. Ожидания ЦБ по инфляции на 2023 г. в 5-7% и на 2024 г. в 4% остаются прежними.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина также заявила, что регулятору удалось защитить финансовую стабильность России и не допустить раскручивания инфляционной спирали, однако пока рано останавливаться, потому что начинается период структурной трансформации экономики. По ее словам, в первые месяцы нужно было принимать тактические решения, чтобы противодействовать первому шоку санкций

Ранее по теме: Набиуллина заявила, что ЦБ защитил финансовую стабильность России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных