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Экономика

Министр экономики Германии предупредил о трудностях в осенне-зимний период

Ведомости

Осень и зима в Германии будут сложными с точки зрения энергетики, сообщил министр экономики страны, вице-канцлер Роберт Хабек.

«Нужно ясно сказать, что нам предстоит очень сложная осень и очень сложная зима. Оба компенсационных пакета законов, которые мы как правительство создали, содержат ответы», — заявил Хабек (цитата по «РИА Новости»).

31 марта «Газпром» прекратил участие в своей немецкой «дочке» Gazprom Germania GmbH и всех ее активах на фоне сообщений о ее возможной национализации в Германии. Затем Хабек сообщил, что Федеральное сетевое агентство ФРГ возьмет на себя временное управление компанией до 30 сентября. 

В мае дочерние компании «Газпрома» в Германии перестали получать российский газ. Перед этим правительство РФ ввело санкции в отношении 31 действительной или бывшей «дочки» «Газпрома», среди которых Gazprom Germania GmbH и Gazprom Marketing & Trading Ltd.

Также с 1 июня «Газпром» остановил поставки газа в Германию компании Shell Energy Europe Limited из-за отказа оплачивать топливо в рублях. Новая схема применяется с 1 апреля: импортер должен открыть валютный и рублевый счета в Газпромбанке и перевести туда оплату поставок в валюте контракта. Затем банк конвертирует ее в рубли и переводит «Газпрому».

По прогнозу Минэкономики Германии страна станет полностью независимой от российского газа к лету 2024 г. Поставки нефти и угля из РФ планируется заменить в 2022 г. Компании из Германии и Австрии высказались против немедленного введения эмбарго на российский газ, потому что это может вызвать негативные последствия для бизнеса и рабочих мест в двух странах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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