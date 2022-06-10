Министр экономики Германии предупредил о трудностях в осенне-зимний период

По прогнозу Минэкономики Германии страна станет полностью независимой от российского газа к лету 2024 г. Поставки нефти и угля из РФ планируется заменить в 2022 г. Компании из Германии и Австрии высказались против немедленного введения эмбарго на российский газ, потому что это может вызвать негативные последствия для бизнеса и рабочих мест в двух странах.