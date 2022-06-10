Министр экономики Германии предупредил о трудностях в осенне-зимний период
Осень и зима в Германии будут сложными с точки зрения энергетики, сообщил министр экономики страны, вице-канцлер Роберт Хабек.
«Нужно ясно сказать, что нам предстоит очень сложная осень и очень сложная зима. Оба компенсационных пакета законов, которые мы как правительство создали, содержат ответы», — заявил Хабек (цитата по «РИА Новости»).
31 марта «Газпром» прекратил участие в своей немецкой «дочке» Gazprom Germania GmbH и всех ее активах на фоне сообщений о ее возможной национализации в Германии. Затем Хабек сообщил, что Федеральное сетевое агентство ФРГ возьмет на себя временное управление компанией до 30 сентября.
В мае дочерние компании «Газпрома» в Германии перестали получать российский газ. Перед этим правительство РФ ввело санкции в отношении 31 действительной или бывшей «дочки» «Газпрома», среди которых Gazprom Germania GmbH и Gazprom Marketing & Trading Ltd.
Также с 1 июня «Газпром» остановил поставки газа в Германию компании Shell Energy Europe Limited из-за отказа оплачивать топливо в рублях. Новая схема применяется с 1 апреля: импортер должен открыть валютный и рублевый счета в Газпромбанке и перевести туда оплату поставок в валюте контракта. Затем банк конвертирует ее в рубли и переводит «Газпрому».
По прогнозу Минэкономики Германии страна станет полностью независимой от российского газа к лету 2024 г. Поставки нефти и угля из РФ планируется заменить в 2022 г. Компании из Германии и Австрии высказались против немедленного введения эмбарго на российский газ, потому что это может вызвать негативные последствия для бизнеса и рабочих мест в двух странах.