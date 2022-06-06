В Германии и Австрии выступили против немедленного эмбарго на газ из России
Ассоциация работодателей Германии и Австрийская федерация промышленности высказались против немедленного введения ограничений на поставки российского газа, потому что такой шаг может иметь далеко идущие негативные последствия для бизнеса и рабочих мест в двух странах, сообщило агентство DPA со ссылкой на совместное заявление руководителей двух организаций Райнера Дульгера и Георга Книлля.
В заявлении говорится, что введение эмбарго на российский газ приведет к производственным потерям, остановке производства и дальнейшей деиндустриализации Германии и Австрии. Также это повлияет на занятость и финансовую способность выполнять международные обязательства.
«Германия и Австрия хотят оставаться сильными партнерами в международном сообществе. Для этого нам нужна мощная экономика и стабильные рынки труда», — подчеркнули Дульгер и Книлль (цитата по ТАСС).
По прогнозу министерства по делам экономики и защиты климата Германии, страна станет полностью независимой от российского газа к лету 2024 г. Поставки нефти и угля из РФ планируется заменить в 2022 г.
31 мая канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил, что эмбарго на российский газ не будет обсуждаться в рамках подготовки 7 пакета санкций ЕС. Он пояснил, что в вопросе безопасности энергоснабжения дела с газом обстоят по-другому, нежели с нефтью, которую гораздо легче заменить при отказе от поставок из России. Однако 4 июня замглавы МИД Польши Павел Яблоньский сообщил, что в 7-й пакет санкций в отношении России могут включить запрет на поставки газа из России.
После введения оплаты поставок газа в недружественные страны в рублях «Газпром» прекратил поставки компаниям из Польши, Болгарии, Финляндии, Дании, Нидерландов и Германии. По словам вице-премьера Александра Новака, около половины из 54 импортеров газа из России открыли счета в «Газпромбанке», чтобы оплачивать поставки по новой схеме.