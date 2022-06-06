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Экономика

В Германии и Австрии выступили против немедленного эмбарго на газ из России

Ведомости

Ассоциация работодателей Германии и Австрийская федерация промышленности высказались против немедленного введения ограничений на поставки российского газа, потому что такой шаг может иметь далеко идущие негативные последствия для бизнеса и рабочих мест в двух странах, сообщило агентство DPA со ссылкой на совместное заявление руководителей двух организаций Райнера Дульгера и Георга Книлля.

В заявлении говорится, что введение эмбарго на российский газ приведет к производственным потерям, остановке производства и дальнейшей деиндустриализации Германии и Австрии. Также это повлияет на занятость и финансовую способность выполнять международные обязательства.

«Германия и Австрия хотят оставаться сильными партнерами в международном сообществе. Для этого нам нужна мощная экономика и стабильные рынки труда», — подчеркнули Дульгер и Книлль (цитата по ТАСС).

По прогнозу министерства по делам экономики и защиты климата Германии, страна станет полностью независимой от российского газа к лету 2024 г. Поставки нефти и угля из РФ планируется заменить в 2022 г.

31 мая канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил, что эмбарго на российский газ не будет обсуждаться в рамках подготовки 7 пакета санкций ЕС. Он пояснил, что в вопросе безопасности энергоснабжения дела с газом обстоят по-другому, нежели с нефтью, которую гораздо легче заменить при отказе от поставок из России. Однако 4 июня замглавы МИД Польши Павел Яблоньский сообщил, что в 7-й пакет санкций в отношении России могут включить запрет на поставки газа из России.

После введения оплаты поставок газа в недружественные страны в рублях «Газпром» прекратил поставки компаниям из Польши, Болгарии, Финляндии, Дании, Нидерландов и Германии. По словам вице-премьера Александра Новака, около половины из 54 импортеров газа из России открыли счета в «Газпромбанке», чтобы оплачивать поставки по новой схеме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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