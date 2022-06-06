В Германии и Австрии выступили против немедленного эмбарго на газ из России

31 мая канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил, что эмбарго на российский газ не будет обсуждаться в рамках подготовки 7 пакета санкций ЕС. Он пояснил, что в вопросе безопасности энергоснабжения дела с газом обстоят по-другому, нежели с нефтью, которую гораздо легче заменить при отказе от поставок из России. Однако 4 июня замглавы МИД Польши Павел Яблоньский сообщил, что в 7-й пакет санкций в отношении России могут включить запрет на поставки газа из России.