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Экономика

Компании Франции призвали граждан немедленно сократить энергопотребление

Ведомости

Руководители энергетических компаний Engie, TotalEnergies и EDF призвали жителей Франции сократить потребление электроэнергии и газа в связи с сокращением поставок газа из России. Заявление энергокомпаний опубликовала газета Le Journal du Dimanche. 

Поставок во Францию сжиженного природного газа недостаточно, чтобы компенсировать отсутствие российских энергоносителей, говорится в заявлении. Компании взяли на себя ответственность за поставку газа и предпринимают краткосрочные действия.

В целях увеличения поставок энергокомпании «мобилизовали свои человеческие и финансовые средства с максимальной решимостью». «Диверсификация газовых договоренностей, активное пополнение запасов, установка плавучего хранилища и регулирующего узла (FSRU) в порту Гавра для ускорения импорта СПГ», — отмечается в заявлении.

«Мы призываем к сознательности и коллективным и индивидуальным действиям, чтобы каждый из нас, каждый потребитель, каждая компания изменили свое поведение и немедленно ограничили потребление энергии, электроэнергии, газа и нефтепродуктов», — заявили Engie, TotalEnergies и EDF.

Ранее по теме: Франция перестала получать российский газ с 15 июня

Растущие цены на энергоносители «слишком сильно влияют на покупательную способность семей», добавили в компаниях.

В середине июня Франция перестала получать трубопроводный газ из Германии на фоне снижения экспорта газа из России в Евросоюз, передавал телеканал BFMTV со ссылкой на французского трубопроводного оператора GRTgaz.

Франция получала от России около 17% газа, который поступал по газопроводу или в жидком виде на танкерах-газовозах. Подавляющее большинство импортируемого газа обычно поступало по трубопроводу через эту единственную точку соединения с Германией, отмечает телеканал. В GRTgaz отметили, что поставки уже были сокращены на 60% с начала года и этот пункт импорта работал только на 10% своей мощности.

В апреле французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Европа зависит от импорта российского газа, а Франция в нем не нуждается и прилагает «все усилия, чтобы купить его в другом месте». Позднее он говорил, что в случае отказа от поставок российского газа Евросоюз ощутит последствия такого решения следующей зимой. Он предложил назначить в стране министра энергетического планирования, который станет ответственным за снижение зависимости Франции от газа, нефти и угля. 

31 мая Макрон заявил, что ЕС рассчитывает сократить экспорт российской нефти к концу 2022 г. на 92%. ЕС 3 июня завершил процедуру утверждения шестого пакета санкций против России, включая частичное эмбарго на поставки нефти.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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