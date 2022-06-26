Компании Франции призвали граждан немедленно сократить энергопотребление
Руководители энергетических компаний Engie, TotalEnergies и EDF призвали жителей Франции сократить потребление электроэнергии и газа в связи с сокращением поставок газа из России. Заявление энергокомпаний опубликовала газета Le Journal du Dimanche.
Поставок во Францию сжиженного природного газа недостаточно, чтобы компенсировать отсутствие российских энергоносителей, говорится в заявлении. Компании взяли на себя ответственность за поставку газа и предпринимают краткосрочные действия.
В целях увеличения поставок энергокомпании «мобилизовали свои человеческие и финансовые средства с максимальной решимостью». «Диверсификация газовых договоренностей, активное пополнение запасов, установка плавучего хранилища и регулирующего узла (FSRU) в порту Гавра для ускорения импорта СПГ», — отмечается в заявлении.
«Мы призываем к сознательности и коллективным и индивидуальным действиям, чтобы каждый из нас, каждый потребитель, каждая компания изменили свое поведение и немедленно ограничили потребление энергии, электроэнергии, газа и нефтепродуктов», — заявили Engie, TotalEnergies и EDF.
Растущие цены на энергоносители «слишком сильно влияют на покупательную способность семей», добавили в компаниях.
В середине июня Франция перестала получать трубопроводный газ из Германии на фоне снижения экспорта газа из России в Евросоюз, передавал телеканал BFMTV со ссылкой на французского трубопроводного оператора GRTgaz.
Франция получала от России около 17% газа, который поступал по газопроводу или в жидком виде на танкерах-газовозах. Подавляющее большинство импортируемого газа обычно поступало по трубопроводу через эту единственную точку соединения с Германией, отмечает телеканал. В GRTgaz отметили, что поставки уже были сокращены на 60% с начала года и этот пункт импорта работал только на 10% своей мощности.
В апреле французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Европа зависит от импорта российского газа, а Франция в нем не нуждается и прилагает «все усилия, чтобы купить его в другом месте». Позднее он говорил, что в случае отказа от поставок российского газа Евросоюз ощутит последствия такого решения следующей зимой. Он предложил назначить в стране министра энергетического планирования, который станет ответственным за снижение зависимости Франции от газа, нефти и угля.
31 мая Макрон заявил, что ЕС рассчитывает сократить экспорт российской нефти к концу 2022 г. на 92%. ЕС 3 июня завершил процедуру утверждения шестого пакета санкций против России, включая частичное эмбарго на поставки нефти.