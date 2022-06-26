Компании Франции призвали граждан немедленно сократить энергопотребление

Франция получала от России около 17% газа, который поступал по газопроводу или в жидком виде на танкерах-газовозах. Подавляющее большинство импортируемого газа обычно поступало по трубопроводу через эту единственную точку соединения с Германией, отмечает телеканал. В GRTgaz отметили, что поставки уже были сокращены на 60% с начала года и этот пункт импорта работал только на 10% своей мощности.