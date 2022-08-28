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Экономика

Медведев ожидает роста цен на газ до 5000 евро до конца года

Ведомости

Цены на газ до конца года могут вырасти до 5000 евро за тысячу кубометров, заявил в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. На этой неделе биржевые цены на газ в Европе превысили $3500 за тысячу куб. м впервые с 8 марта.

Свою публикацию Медведев адресовал «главам государств и правительств стран Европейского союза». 

«В связи с повышением цены на газ до 3500 евро за тысячу кубометров вынужден повысить прогнозную стоимость до 5000 евро до конца 2022 г. With warm regards», — написал зампред Совбеза.

В пятницу биржевые цены на газ в Европе превысили $3500 за тысячу куб. м впервые с 8 марта, рост составил более 5%, свидетельствуют данные биржи ICE. Ранее рекорд был установлен на бирже ICE 7 марта: тогда стоимость апрельского фьючерса в моменте находилась на уровне $3898 после начала специальной военной операции на Украине.

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Ранее «Газпром» сообщил, что приостановит работу последней турбины «Северного потока» 31 августа для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ. Прокачка газа будет восстановлена через три дня, 2 сентября, если технические неисправности не будут обнаружены. В самой компании прогнозировали, что цены на газ в Европе поднимутся выше $4000 за тысячу куб. м этой зимой.

В конце марта Медведев назвал санкции ЕС в отношении России «лучшим способом» оставить Европу без газа. Затем он заявил, что европейские страны смогут обходиться без российского газа не более недели. В конце июля он исключил вину России в том, что жители Европы зимой будут «люто мерзнуть» в своих домах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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