Медведев ожидает роста цен на газ до 5000 евро до конца года
Цены на газ до конца года могут вырасти до 5000 евро за тысячу кубометров, заявил в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. На этой неделе биржевые цены на газ в Европе превысили $3500 за тысячу куб. м впервые с 8 марта.
Свою публикацию Медведев адресовал «главам государств и правительств стран Европейского союза».
«В связи с повышением цены на газ до 3500 евро за тысячу кубометров вынужден повысить прогнозную стоимость до 5000 евро до конца 2022 г. With warm regards», — написал зампред Совбеза.
В пятницу биржевые цены на газ в Европе превысили $3500 за тысячу куб. м впервые с 8 марта, рост составил более 5%, свидетельствуют данные биржи ICE. Ранее рекорд был установлен на бирже ICE 7 марта: тогда стоимость апрельского фьючерса в моменте находилась на уровне $3898 после начала специальной военной операции на Украине.
Ранее «Газпром» сообщил, что приостановит работу последней турбины «Северного потока» 31 августа для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ. Прокачка газа будет восстановлена через три дня, 2 сентября, если технические неисправности не будут обнаружены. В самой компании прогнозировали, что цены на газ в Европе поднимутся выше $4000 за тысячу куб. м этой зимой.
В конце марта Медведев назвал санкции ЕС в отношении России «лучшим способом» оставить Европу без газа. Затем он заявил, что европейские страны смогут обходиться без российского газа не более недели. В конце июля он исключил вину России в том, что жители Европы зимой будут «люто мерзнуть» в своих домах.