Reuters: аналитики прогнозируют подорожание картофеля фри в Европе из-за засухи
Рекордно высокие летние температуры в Европе и засуха, по прогнозам, приведут к самому низкому урожаю картофеля за последние годы, что может стать причиной роста цен на картофель фри, сообщает Reuters со ссылкой на исследование World Potato Markets.
По данным аналитиков, экстремальные погодные условия в Германии, Франции, Нидерландах и Бельгии, на которые приходится основная часть производства картофеля в ЕС, могут привести к рекордно низкому урожаю. Эксперты ожидают, что производство картофеля может опуститься даже ниже показателей засушливого 2018 г.
«Это обойдется дорого для промышленности, для потребителя, но самые большие затраты будут у фермеров», — заявил агентству исполнительный директор бельгийской промышленной группы Belgapom Кристоф Вермеулен. Он ожидает, что урожай в стране может сократиться на 30%.
Фермер Эрих Гуссен из немецкого города Юлиха заявил, что ожидает, что в этом году погибнет до половины его урожая, и дожди это уже не исправят. «Здесь уже ничего не будет расти», — сказал он.
Паскаль Уилларт, соуправляющий Maison Antoine, одной из самых известных точек быстрого питания в Брюсселе, где продается знаменитый бельгийский картофель фри, говорит, что снижение доступности качественного картофеля, вероятно, приведет к дальнейшему росту цен.
«Пока рано говорить, сколько, но что точно, так это то, что вряд ли пойдет тенденция на снижение цен», — сказал он. Его точки быстрого питания уже подняли цены примерно на 10% в этом году из-за затрат на электроэнергию.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что рекордная жара в Испании, крупнейшем производителе оливкового масла, вероятнее всего, повлияет на производство оливкового масла в стране, подтолкнет цены вверх и создаст угрозу дальнейшего роста продовольственной инфляции.
Также издание писало о проблемах с урожаем кофе в Бразилии, что может поднять стоимость чашки этого напитка. Низкий урожай, как отмечает газета, может усугубить дефицит международных поставок и способствовать новому росту цен.
В августе Bloomberg сообщил, что сильнейшая за 1200 лет засуха в Калифорнии, рост цен на топливо и удобрения вызвали подорожание томатов, томатной пасты и кетчупов в США. Недостаток воды приводит к сокращению выпуска продукции в регионе, на долю которого приходится четверть мирового производства переработанных томатов.