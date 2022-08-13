Bloomberg сообщил о подорожании кетчупов и томатной пасты в США
Сильнейшая за 1200 лет засуха в Калифорнии, рост цен на топливо и удобрения вызвали подорожание томатов, томатной пасты и кетчупов в США, сообщает Bloomberg.
Недостаток воды приводит к сокращению выпуска продукции в регионе, на долю которого приходится четверть мирового производства переработанных томатов. Рост продаж томатного соуса и кетчупа опережает рост продовольственной инфляции в США, которая достигла самого высокого уровня за 43 года, отмечает агентство.
«Нам крайне необходим дождь. Мы приблизились к тому моменту, когда у нас не осталось запасов, чтобы продолжать удовлетворять рыночный спрос», – сказал глава Калифорнийской ассоциации производителей помидоров Майк Монтна.
Он отметил, что сейчас в Калифорнии очень сложно вырастить урожай помидоров из-за подскочивших цен на топливо и удобрения.
Ограничения на использование грунтовых вод штата Калифорния и стремительный рост затрат на рабочую силу, топливо и удобрения создали трудности для таких производителей, как Woolf Farming. Вице-президент по сельскохозяйственным операциям производителя Woolf Farming Рика Бланкеншип отметил, что выращивание и сбор урожая томатов в этом сезоне обойдется, примерно, в $4,8 тыс. за акр (около 40 тыс. соток) относительно $2,8 тыс. 10 лет назад.
Получение более высокой стоимости урожая с поля обычно является стимулом для фермеров, однако договорная цена на помидоры в этом сезоне в $105 за тонну – рекордно высокая – может оказаться недостаточной для преодоления проблем отрасли, отмечает агентство.