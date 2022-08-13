Газета
Бизнес

Bloomberg сообщил о подорожании кетчупов и томатной пасты в США

Ведомости

Сильнейшая за 1200 лет засуха в Калифорнии, рост цен на топливо и удобрения вызвали подорожание томатов, томатной пасты и кетчупов в США, сообщает Bloomberg.

Недостаток воды приводит к сокращению выпуска продукции в регионе, на долю которого приходится четверть мирового производства переработанных томатов. Рост продаж томатного соуса и кетчупа опережает рост продовольственной инфляции в США, которая достигла самого высокого уровня за 43 года, отмечает агентство.

«Нам крайне необходим дождь. Мы приблизились к тому моменту, когда у нас не осталось запасов, чтобы продолжать удовлетворять рыночный спрос», – сказал глава Калифорнийской ассоциации производителей помидоров Майк Монтна.

Он отметил, что сейчас в Калифорнии очень сложно вырастить урожай помидоров из-за подскочивших цен на топливо и удобрения.

Ранее по теме: Минсельхоз не ожидает дефицита томатов в России

Ограничения на использование грунтовых вод штата Калифорния и стремительный рост затрат на рабочую силу, топливо и удобрения создали трудности для таких производителей, как Woolf Farming. Вице-президент по сельскохозяйственным операциям производителя Woolf Farming Рика Бланкеншип отметил, что выращивание и сбор урожая томатов в этом сезоне обойдется, примерно, в $4,8 тыс. за акр (около 40 тыс. соток) относительно $2,8 тыс. 10 лет назад.

Получение более высокой стоимости урожая с поля обычно является стимулом для фермеров, однако договорная цена на помидоры в этом сезоне в $105 за тонну – рекордно высокая – может оказаться недостаточной для преодоления проблем отрасли, отмечает агентство.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных