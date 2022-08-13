Bloomberg сообщил о подорожании кетчупов и томатной пасты в США

Ограничения на использование грунтовых вод штата Калифорния и стремительный рост затрат на рабочую силу, топливо и удобрения создали трудности для таких производителей, как Woolf Farming. Вице-президент по сельскохозяйственным операциям производителя Woolf Farming Рика Бланкеншип отметил, что выращивание и сбор урожая томатов в этом сезоне обойдется, примерно, в $4,8 тыс. за акр (около 40 тыс. соток) относительно $2,8 тыс. 10 лет назад.