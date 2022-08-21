WSJ сообщила о росте цен на оливковое масло из-за рекордной жары в Испании
Рекордная жара в Испании, крупнейшем производителе оливкового масла, вероятнее всего, повлияет на производство оливкового масла в стране, подтолкнет цены вверх и создаст угрозу дальнейшего роста продовольственной инфляции, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на экспертов и производителей. Газета отмечает, что спецоперация России на Украине уже привела к дефициту подсолнечного масла, что заставило потребителей искать альтернативу.
Теперь цены на оливковое масло снова растут из-за опасений, что жара и засуха в Испании повлияют на предстоящий урожай оливок.
Аналитик рынков компании Mintec Кайл Холланд отметил, что рыночная цена на оливковое масло extra virgin из Испании за последний месяц выросла примерно на 7%. Он ожидает снижения урожая оливкового масла почти на 30%, если условия не улучшатся в ближайшие недели. WSJ напомнила, что сбор оливок начинается в октябре.
Аналитик добавил, что небольшой урожай может привести к тому, что цены, которые сейчас держатся на уровне $3,8 за кг, поднимутся до $4-4,25 за кг, что станет рекордом с момента начала наблюдения Mintec 20 лет назад. Плохой урожай ожидается и в Италии, Тунисе и Португалии, которые тоже являются крупными производителями оливкового масла.
Компания Cooperativas Agro-alimentarias, представляющая интересы испанских фермеров, ожидает значительного снижения производства оливкового масла в 2022 г. – до менее 1 млн т в сравнении с 1,5 млн т в последние годы.
Издание отмечает, что оливковые деревья хоть и приспособлены к жаркому и сухому климату, все же не переносят экстремальных условий. Температура в стране в последние недели достигала 45°C, что привело к нехватке воды для полива.
Ранее WSJ сообщила о проблемах с урожаем кофе в Бразилии, что может поднять стоимость чашки этого напитка. Низкий урожай, как отмечает газета, может усугубить дефицит международных поставок и способствовать новому росту цен.
В то время как мировое потребление будет опережать производство второй год подряд, запасы кофе на складах Intercontinental Exchange, по данным Fitch Solutions, находятся на самом низком уровне за последние сто лет, пишет газета.
Также Bloomberg писал, что сильнейшая за 1200 лет засуха в Калифорнии, рост цен на топливо и удобрения вызвали подорожание томатов, томатной пасты и кетчупов в США. Недостаток воды приводит к сокращению выпуска продукции в регионе, на долю которого приходится четверть мирового производства переработанных томатов.