WSJ сообщила о росте цен на оливковое масло из-за рекордной жары в Испании

Аналитик добавил, что небольшой урожай может привести к тому, что цены, которые сейчас держатся на уровне $3,8 за кг, поднимутся до $4-4,25 за кг, что станет рекордом с момента начала наблюдения Mintec 20 лет назад. Плохой урожай ожидается и в Италии, Тунисе и Португалии, которые тоже являются крупными производителями оливкового масла.