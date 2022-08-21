Bloomberg сообщил о росте мировых цен на хлопок на 30%

На США и Бразилию приходится половина мирового экспорта хлопка. В США из-за засухи производство хлопка может опуститься до самого низкого уровня впервые более чем за 10 лет. Второй по величине экспортер — Бразилия — также борется с экстремальной жарой и засухой, которые снизили урожай почти на 30%.