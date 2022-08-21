Bloomberg сообщил о росте мировых цен на хлопок на 30%
Экстремальные условия погоды привели к снижению урожая хлопка в Бразилии и США — крупнейших экспортерах хлопка, а лидер по его производству Индия стала вынуждена импортировать эту продукцию, пишет Bloomberg. В результате цены на хлопок выросли на 30%, а его запасы продолжают сокращаться.
Индия столкнулась с необходимостью импортировать запасы хлопка из-за проливных дождей и вредителей, о предстоящем урожае на фоне сильной жары беспокоится Китай, пишет агентство.
На США и Бразилию приходится половина мирового экспорта хлопка. В США из-за засухи производство хлопка может опуститься до самого низкого уровня впервые более чем за 10 лет. Второй по величине экспортер — Бразилия — также борется с экстремальной жарой и засухой, которые снизили урожай почти на 30%.
«Это сочетание экстремальных погодных явлений, вызванных изменением климата, привело к росту цен на хлопок на целых 30%», — пишет агентство.
По данным компании Abrapa, в Бразилии высохло около 200 000 метрических тонн запасов, производство оценивается на уровне 2,6 млн т или меньше. Производитель Bom Futuro сообщает о падении урожайности на 27% по сравнению с предыдущим сезоном.
По прогнозам, цены на хлопок при сокращении урожая в ближайшие месяцы вырастут еще больше. В этом году рост цен уже сократил маржу поставщиков одежды, что может привести к подорожанию «всего, от футболок до подгузников, бумаги и картона», отмечает агентство.