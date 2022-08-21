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Bloomberg сообщил о росте мировых цен на хлопок на 30%

Ведомости

Экстремальные условия погоды привели к снижению урожая хлопка в Бразилии и США — крупнейших экспортерах хлопка, а лидер по его производству Индия стала вынуждена импортировать эту продукцию, пишет Bloomberg. В результате цены на хлопок выросли на 30%, а его запасы продолжают сокращаться.  

Индия столкнулась с необходимостью импортировать запасы хлопка из-за проливных дождей и вредителей, о предстоящем урожае на фоне сильной жары беспокоится Китай, пишет агентство. 

На США и Бразилию приходится половина мирового экспорта хлопка. В США из-за засухи производство хлопка может опуститься до самого низкого уровня впервые более чем за 10 лет. Второй по величине экспортер — Бразилия — также борется с экстремальной жарой и засухой, которые снизили урожай почти на 30%.

«Это сочетание экстремальных погодных явлений, вызванных изменением климата, привело к росту цен на хлопок на целых 30%», — пишет агентство. 

По данным компании Abrapa, в Бразилии высохло около 200 000 метрических тонн запасов, производство оценивается на уровне 2,6 млн т или меньше. Производитель Bom Futuro сообщает о падении урожайности на 27% по сравнению с предыдущим сезоном.

По прогнозам, цены на хлопок при сокращении урожая в ближайшие месяцы вырастут еще больше. В этом году рост цен уже сократил маржу поставщиков одежды, что может привести к подорожанию «всего, от футболок до подгузников, бумаги и картона», отмечает агентство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных