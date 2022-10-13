The Economist сообщил об укреплении экономики РФ на фоне рецессии в Европе
Экономическое противостояние России и Европы достигло «деликатного» момента, когда европейская экономика находится на грани рецессии, а российская — укрепляется несмотря на санкции, пишет британский журнал The Economist.
Так, о завершении спада в российской экономики в частности свидетельствуют данные «индикатора текущей активности» Goldman Sachs, показывающие, что деловая активность в России превышает европейскую. Данные же «Сбербанка» указывают в свою очередь на восстановление автопрома и рост потребительских расходов.
В долларовом же выражении ежемесячный импорт товаров в Россию сейчас, вероятнее всего, превышает средний уровень прошлого года, отмечает издание.
Ранее Минэкономразвития улучшил прогноз по ВВП России в 2022 г.: спад ожидается только на 2,9%. В 2023 г. спад экономики будет меньше – 0,8%, при этом уже в 2024–2025 гг. ВВП будет расти по 2,6% в год, считают в министерстве. Оценки же аналитиков Всемирного банка, которые в Минэке сочли «излишне консервативными», предполагают снижение 4,5% в 2022 г. и на 3,6% – в 2023 г. Среди наиболее значимых негативных факторов, влияющих на российскую экономику, они выделили санкции, исход зарубежных компаний, неопределенность перспектив и падение реальных доходов населения, размывающее потребительский спрос. В 2024 г. экономика может уже вернуться к росту, считает ВБ.
10 октября Всемирный банк и МВФ заявили, что мировой экономике в 2023 г. грозит рецессия. По словам главы МВФ Кристалины Георгиевой, подсчеты фонда говорят о том, что у трети мировой экономики могут быть как минимум два квартала негативного роста в 2022 и 2023 гг. «Общий объем, который может быть "стерт" замедлением мировой экономики, составит за период между настоящим временем и 2026 г. $4 трлн.
Президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Мэлпас в свою очередь заявил о снижении курсов некоторых валют, что говорит о том, что долги для развивающихся стран становятся «более обременительными», на что влияют и повышающиеся процентные ставки. Президент ВБ добавил, что сейчас речь об экономическом развитии не идет и скорее имеет место быть «обратный ход».
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