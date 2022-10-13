The Economist сообщил об укреплении экономики РФ на фоне рецессии в Европе

Ранее Минэкономразвития улучшил прогноз по ВВП России в 2022 г.: спад ожидается только на 2,9%. В 2023 г. спад экономики будет меньше – 0,8%, при этом уже в 2024–2025 гг. ВВП будет расти по 2,6% в год, считают в министерстве. Оценки же аналитиков Всемирного банка, которые в Минэке сочли «излишне консервативными», предполагают снижение 4,5% в 2022 г. и на 3,6% – в 2023 г. Среди наиболее значимых негативных факторов, влияющих на российскую экономику, они выделили санкции, исход зарубежных компаний, неопределенность перспектив и падение реальных доходов населения, размывающее потребительский спрос. В 2024 г. экономика может уже вернуться к росту, считает ВБ.