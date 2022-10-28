Доля России в индийском импорте нефти выросла до 23%
Индийский импорт российской нефти в сентябре увеличился на 4,6% до 896 000 б/с после падения в предыдущие два месяца, доля РФ в импорте страны выросла до рекордных 23% после 19% месяцем ранее, пишет Reuters.
Импорт нефти из стран Ближнего Востока на фоне возросших поставок из России снизился до 19-месячного минимума и составил 2,2 млн б/с. Падение по сравнению с августом составило сразу 16,2%. Доля ближневосточного региона в нефтяном импорте Индии уменьшилась с 59 до 56,4%.
В результате Россия стала вторым по величине поставщиком нефти на индийский рынок, сместив с этой позиции Саудовскую Аравию, поставки которой составили 758 000 б/с, что на 12,3% ниже августовских значений. Ирак по-прежнему остается главным экспортером нефти в страну с самым низким за год объемом поставок в 948 000 б/с.
Общий объем импортированной Индией нефти в прошлом месяце снизился до 3,91 млн б/с (-5,6% в годовом выражении) из-за техработ на нескольких НПЗ страны.
«Скидка на российскую нефть сейчас уменьшилась, но если сравнить ее себестоимость с другими сортами, такими как ближневосточный, российская нефть остается дешевле», — сказал собеседник агентства на одном из государственных индийских НПЗ.
Ранее издание Economic Times прогнозировало увеличение импорта российской нефти после сокращения в августе и июле в связи со скорым вступлением в силу санкций Евросоюза.
6 октября ЕС утвердил восьмой пакет санкций против России. Новые санкции были введены на фоне проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Главным ограничением в рамках пакета стал ценовой потолок на российскую нефть. Эта мера вступит в силу 5 декабря 2022 г. для сырой нефти и 5 февраля 2023 г. для нефтепродуктов.
В то же время президент России Владимир Путин не раз предупреждал западные страны, что Россия не станет продавать энергоресурсы в ущерб себе. Во время своего выступления на форуме «Российская энергетическая неделя» российский лидер заявил, что Россия не будет поставлять топливо тем странам, которые введут ценовой потолок на нефть. До этого Путин в ходе ВЭФа отметил, что идея введения ценового потолка является «чушью и бредом».
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