Аналитики ожидают увеличения импорта российской нефти в Индию
После сокращения объема поставок российской нефти Индия может нарастить ее импорт в связи со скорым вступлением в силу санкций Евросоюза, заявили изданию Economic Times аналитики компании Vortexa.
В августе Индия импортировала в сутки 738 024 барреля российской сырой нефти, свидетельствуют данные Vortexa. Показатель упал на 18% в сравнении с июлем и на 24,5% — в сравнении с июнем. По данным аналитиков, в августе произошло общее снижение поставок нефти в страну до 4 049 167 баррелей в сутки.
«С мая мы видим, что импорт российской нефти в Индию составляет около 20% от общего объема импорта нефти в страну, вытесняя обычные поставки с Ближнего Востока, из Западной Африки и США. Я определенно вижу место для большего количества российской нефти, направляемой в Индию в ближайшие месяцы, поскольку приближается запрет ЕС на импорт российской нефти», — сообщила аналитик Vortexa Серена Хуанг (цитата по «РИА Новости»).
По данным Vortexa, в августе крупнейшим экспортером сырой нефти в Индию стала Саудовская Аравия с долей 20,8%, за ней следуют Ирак (20,6%) и Россия (18,2%).
Ранее Россия стала вторым крупнейшим экспортером нефти в страну, поскольку Индия с апреля по июнь этого года нарастила российский импорт в 50 раз, писал The Economic Times.
После начала спецоперации на Украине западные страны, в том числе США, Великобритания и страны - члены ЕС, ввели санкции в отношении российской нефти. Великобритания уже в июле перестала импортировать энергоресурсы из России, в том числе нефть, нефтепродукты и газ.
Эмбарго ЕС на морские поставки нефти и нефтепродуктов из России вступит в силу в декабре 2022 г. и феврале 2023 г. соответственно. Исключение из санкций получила нефть, которая поставляется в Евросоюз по трубопроводу «Дружба». В результате российским компаниям пришлось переориентировать поставки нефти на азиатский рынок, в основном – в Индию и Китай.