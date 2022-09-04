Аналитики ожидают увеличения импорта российской нефти в Индию

Эмбарго ЕС на морские поставки нефти и нефтепродуктов из России вступит в силу в декабре 2022 г. и феврале 2023 г. соответственно. Исключение из санкций получила нефть, которая поставляется в Евросоюз по трубопроводу «Дружба». В результате российским компаниям пришлось переориентировать поставки нефти на азиатский рынок, в основном – в Индию и Китай.