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The Economic Times: Индия увеличила импорт российской нефти в 50 раз

Ведомости

Индия нарастила импорт российской нефти в 50 раз с апреля по июнь этого года, в результате чего Россия стала вторым крупнейшим экспортером нефти в страну, пишет The Economic Times, приводя слова индийского чиновника.

Индия увеличила долю импорта российского сырья до 10% в общем объеме закупок нефти из-за рубежа. При этом до начала спецоперации на Украине этот показатель находился на уровне 0,2%. В мае Россия обогнала по поставкам Саудовскую Аравию и стала вторым крупнейшим экспортером этого сырья в республику после Ирака. 

Индийские нефтеперерабатывающие заводы воспользовалась ситуацией, когда правительства стран начали отказываться от экспорта российских энергоносителе, после чего Россия начала продавать нефть со скидкой до $30 за баррель. В мае Индия приобрела около 25 млн баррелей российской нефти. Как отмечается, ранее поставки осуществлять было невыгодно из-за высоких транспортных расходов. 

Индия является сегодня третьим по счету крупнейшим мировым потребителем нефти после США и Китая. Более 85% сырья южноазиатского государства закупается за рубежом. Самые крупные закупки пришлись на частных нефтепереработчиков Reliance Industries и Nayara Energy – до 40% импортированной в страну российской нефти. 

Китай также увеличил импорт сырой нефти из России до рекордных 55% по сравнению с предыдущим годом, писали «Ведомости». Россия оказалась на первом месте среди всех экспортеров в Поднебесную, сместив Саудовскую Аравию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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