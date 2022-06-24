The Economic Times: Индия увеличила импорт российской нефти в 50 раз
Индия нарастила импорт российской нефти в 50 раз с апреля по июнь этого года, в результате чего Россия стала вторым крупнейшим экспортером нефти в страну, пишет The Economic Times, приводя слова индийского чиновника.
Индия увеличила долю импорта российского сырья до 10% в общем объеме закупок нефти из-за рубежа. При этом до начала спецоперации на Украине этот показатель находился на уровне 0,2%. В мае Россия обогнала по поставкам Саудовскую Аравию и стала вторым крупнейшим экспортером этого сырья в республику после Ирака.
Индийские нефтеперерабатывающие заводы воспользовалась ситуацией, когда правительства стран начали отказываться от экспорта российских энергоносителе, после чего Россия начала продавать нефть со скидкой до $30 за баррель. В мае Индия приобрела около 25 млн баррелей российской нефти. Как отмечается, ранее поставки осуществлять было невыгодно из-за высоких транспортных расходов.
Индия является сегодня третьим по счету крупнейшим мировым потребителем нефти после США и Китая. Более 85% сырья южноазиатского государства закупается за рубежом. Самые крупные закупки пришлись на частных нефтепереработчиков Reliance Industries и Nayara Energy – до 40% импортированной в страну российской нефти.
Китай также увеличил импорт сырой нефти из России до рекордных 55% по сравнению с предыдущим годом, писали «Ведомости». Россия оказалась на первом месте среди всех экспортеров в Поднебесную, сместив Саудовскую Аравию.