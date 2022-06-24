The Economic Times: Индия увеличила импорт российской нефти в 50 раз

Индия увеличила долю импорта российского сырья до 10% в общем объеме закупок нефти из-за рубежа. При этом до начала спецоперации на Украине этот показатель находился на уровне 0,2%. В мае Россия обогнала по поставкам Саудовскую Аравию и стала вторым крупнейшим экспортером этого сырья в республику после Ирака.